لبحث تطبيق قرارات المركزي.. تنفيذية المنظمة تجتمع برام الله اليوم

لبحث تطبيق قرارات المركزي.. تنفيذية المنظمة تجتمع برام الله اليوم
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
من المقرر، أن تعقد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، اجتماعاً برئاسة الرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة برام الله مساء اليوم السبت؛ لبحث آخر المستجدات والتحركات الفلسطينية السياسية والدبلوماسية.

وقال عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة، واصل أبو يوسف، لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، إن الاجتماع هو الأول بعد جلسة المجلس المركزي، وتكمن أهميته في وضع آليات عملية لتطبيق قرارت المركزي، واستعراض التحركات السياسية والدبلوماسية الأخيرة، إضافة إلى بحث ملف المصالحة وترتيب الوضع الداخلي الفلسطيني.

واعتبر أبو يوسف، أن كل ما تقوم به الإدارة الأمريكية من إجراءات وإدعاءها بأن الرئيس لا يريد السلام، يهدف إلى إشاعة أجواء ليستفيد منها الاحتلال في توسيع الاستيطان، مشدداً على استمرار المقاومة الشعبية، رفضاً للسياسات الإسرائيلية والأمريكية الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.

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