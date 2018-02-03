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شؤون فلسطينية
بحرية الاحتلال تستهدف صيادي غزة
2018-02-03
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رام الله - دنيا الوطن
أطلقت بحرية الاحتلال، صباح اليوم السبت، النار تجاه مراكب الصيادين في عرض بحر مدينة غزة.
وقالت مصادر محلية، إن بحرية الاحتلال أطلقت النار تجاه الصيادين خلال عملهم في عرض البحر، مما أجبرهم على مغادرة البحر.
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