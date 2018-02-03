بحرية الاحتلال تستهدف صيادي غزة

أطلقت بحرية الاحتلال، صباح اليوم السبت، النار تجاه مراكب الصيادين في عرض بحر مدينة غزة.





وقالت مصادر محلية، إن بحرية الاحتلال أطلقت النار تجاه الصيادين خلال عملهم في عرض البحر، مما أجبرهم على مغادرة البحر.

رام الله - دنيا الوطن