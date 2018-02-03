وزير الدفاع الأمريكي: مؤتمر (سوتشي) لم يحقق أية نتائج

وزير الدفاع الأمريكي: مؤتمر (سوتشي) لم يحقق أية نتائج
جيمس ماتيس وزير الدفاع الأميركي
رام الله - دنيا الوطن
قال جيمس ماتيس وزير الدفاع الأميركي: إن المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني السوري، الذي عقد في (سوتشي) يومي 29 و30 كانون الثاني/ يناير الماضي، فشلوا في الوصول لأية نتائج.

وأكد ماتيس في مؤتمر صحفي عقده في مبنى (بنتاغون): "نريد العودة إلى مهمة القضاء على تنظيم الدولة، وتدمير مواقعه، وتحقيق شروط في سوريا تمكننا من المشاركة بحرية أكبر في مفاوضات جنيف".

وأوضح ماتيس: المشاركون في مؤتمر (سوتشي) لم يحققوا شيئاً، وأعتقد أن هذا هو الأسلوب الأكثر لباقة لوصف النتيجة، وها هم يعودون والمبعوث الأممي المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا والأمم المتحدة إلى جنيف.

فيديو أرشيفي: وزير الدفاع الأمريكي يلتقي بالملك سلمان

 

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