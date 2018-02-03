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طائرة إنذار مبكر روسية تحلق في سماء سوريا
2018-02-03
توضيحية
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رام الله - دنيا الوطن
ذكرت بعض مواقع الانترنت انه شوهد طائرة انذار مبكر روسية من نوع (أ-50أو) تحلق في سماء سوريا.
وذكرت وكالة أنباء (موردوفيا) الروسية أن طائرة (أ-50أو) أحدث نسخة من طائرة (إيل-76) المزودة برادار إنذار مبكر.
فيديو أرشيفي: البجعة الروسية تحلق في سماء سوريا
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