طائرة إنذار مبكر روسية تحلق في سماء سوريا

فيديو أرشيفي: البجعة الروسية تحلق في سماء سوريا

رام الله - دنيا الوطنذكرت بعض مواقع الانترنت انه شوهد طائرة انذار مبكر روسية من نوع (أ-50أو) تحلق في سماء سوريا.وذكرت وكالة أنباء (موردوفيا) الروسية أن طائرة (أ-50أو) أحدث نسخة من طائرة (إيل-76) المزودة برادار إنذار مبكر.