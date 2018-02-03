السفارة الروسية بواشنطن تدعو لوقف احتجاز المواطنين الروس

فيديو أرشيفي: واشنطن تقرر إغلاق السفارة الروسية في سان فرانسيسكو والروس يأسفون

رام الله - دنيا الوطنأعربت السفارة الروسية في واشنطن، عن استعداداها لمساعدة المواطن الروسي بيتر ليفاشوف، الذي تم تسليمه من إسبانيا إلى الولايات المتحدة بتهمة القرصنة.وقال ممثل السفارة: "السفارة والقنصلية العامة لروسيا في الولايات المتحدة قدمت دائما وسوف تقدم للمواطنين الروس، الذين تعرضوا لمحنة، المساعدة القنصلية والقانونية الكاملة، وضمان احترام حقوقهم ومصالحهم المشروعة، فضلا عن عودتهم السريعة إلى الوطن، ولم يرد بعد إلى عنواننا إخطار رسمي من السلطات المحلية حول تسليم ب. يو. ليفاشوف، إلى الولايات المتحدة الأمريكية"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك) الروسية.وقال ممثل السفارة: "نحاول الحصول من الأمريكيين على معلومات دقيقة عن مكان وجود المواطن الروسي. بطبيعة الحال، سوف نقدم المساعدة الضرورية لـ ب. يو. ليفاشوف".وأضاف: "ندعو الولايات المتحدة إلى إقامة تعاون بين الأجهزة المختصة في البلدين على أساس الاتفاق بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية لعام 1999. ونطالب واشنطن بالتوقف عن احتجاز المواطنين الروس في جميع أنحاء العالم".وكانت الشرطة الإسبانية اعتقلت ليفاشوف في نيسان/ أبريل الماضي، في برشلونة حيث استقر هناك مع عائلته، وذلك بناء على طلب من الولايات المتحدة، حيث كان يشتبه به بقيامه بالقرصنة.وفي 3 تشرين الأول/ أكتوبر وافقت المحكمة الوطنية الإسبانية، على تسليم ليفاشوف، إلى الولايات المتحدة، حيث جاء في القرار أنه "متهم بارتكاب عدد من الجرائم — الاحتيال وإلحاق أضرار معلوماتية، وسرقة معلومات شخصية". واستأنف المحامون هذا القرار، لكن المحكمة أكدت القرار السابق.ويعتقد الجانب الأمريكي أن ليفاشوف، يملك شبكة حواسب آلية معروفة يطلق عليها "كيليهوس"، التي "تحكمت بمئات الآلاف من أجهزة الكمبيوتر" عبر التأثير ببرنامج سوفت وير مضر، على أجهزة الحاسوب الطرفية ونشر الفيروسات والابتزاز.