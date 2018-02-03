القوات التركية تتمكن من تطهير جبل دارمق من مسلحي (بي كاكا)

القوات التركية تتمكن من تطهير جبل دارمق من مسلحي (بي كاكا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
تمكنت عنصار القوات المسلحة التركية أمس الجمعة من تطهير جبل (دارمق) الاستراتيجي في منطقة عفرين السورية من مسلحي (بي كا كا) في إطار عملية "غصن الزيتون".

وكان مسلحو التنظيم يستغلون الجبل ذا الموقع الاستراتيجي، لإطلاق الصواريخ على مدينة كليس التركية منذ بدء عملية غصن الزيتون في 20 كانون الثاني/يناير الماضي، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الأناضول).

وتمكنت القوات الخاصة التركية من تطهير الجبل من المسلحين بعد قصف مواقعهم جوا وبرا.

وأوضح مقطع فيديو صوره أحد الجنود الأتراك السيطرة على جبل دارمق.

وظهر في نهاية المقطع جنود القوات الخاصة التركية المنتشرون على قمة الجبل.

ويواصل الجيش التركي مع الجيش السوري الحر منذ 20 كانون الثاني/يناير الماضي، عملية "غصن الزيتون" التي تستهدف المواقع العسكرية لتنظيمي الدولة وبي كاكا والمسلحين شمالي سوريا، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتجنيب المدنيين أي أضرار.

فيديو أرشيفي: جبل استراتيجي شرق عفرين بقبضة الجيش الحر

 

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