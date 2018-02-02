إعادة مئتي عائلة نازحة إلى منازلهم شمال العراق

إعادة مئتي عائلة نازحة إلى منازلهم شمال العراق
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكد مصدر أمني عراقي، في غرفة عمليات نينوى، إلى إعادة نحو 200 عائلة نازحة إلى قضاء تلعفر شمال غرب الموصل.

وقال العميد محمد الجبوري، إن العوائل أعيدت إلى القضاء صباح الخميس وسط إجراءات أمنية مشددة، موضحا أن العوائل النازحة أعيدت من مخيمات ناحية القيارة جنوب الموصل بعد نزوح دام ثمانية أشهر تقريباً، وفق ما أورد موقع (روسيا اليوم).

وأضاف، أن العوائل النازحة أعيدت بواسطة حافلات تابعة لوزارة النقل العراقية وأغلبهم من سكان مركز القضاء، الذي يشهد استقرارا أمنيا بعد تحريره من تنظيم الدولة.

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