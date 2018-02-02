صورة: هذا أول ما غرد به الوليد بن طلال عبر تويتر

رام الله - دنيا الوطنعاد رجل الأعمال والملياردير السعودي، الأمير الوليد بن طلال، لمزاولة حياته ونشاطاته، بعد خروجه من محبسه في فندق "الريتز كارلتون"، ومنها التغريد على "تويتر".وأطلق الأمير الوليد بن طلال، أول تغريدة له، منذ الإفراج عنه، في قضايا فساد في المملكة العربية السعودية، والتي ضمت صوراً له وهو بصحبة أبنائه خالد وريم، وأحفاده، أثناء تواجدهم في مخيم البر في الصحراء، بقوله: "مع إبني خالد وابنتي ريم وحفيداني في مخيم البر".​يذكر أن بعض أفراد أسرة الوليد بن طلال، هنأوه بمناسبة الإفراج عنه، ومنهم ابنته ريم وشقيقته ريما.والوليد بن طلال من أبرز الذين اعتقلتهم السلطات السعودية في نوفمبر/ تشرين الثاني، وكان من بينهم رجال أعمال ووزراء سعوديين، والذين كانوا محتجزين في فندق "ريتز كارلتون" في العاصمة السعودية الرياض، بتهم فساد في المملكة.