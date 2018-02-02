ميركل تحذر من خلافات جدية بين قطبي الأحزاب في ألمانيا

رام الله - دنيا الوطن

أعربت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، عن أملها بالتوصل إلى اتفاق لتشكيل ائتلاف حكومي، يخرج البلاد من أزمة سياسية، لكنها حذرت من وجود "نقاط خلاف جدية" بين أكبر حزبين في ألمانيا.



ويأتي ذلك قبل نهاية مهلة التوصل لاتفاق حول تشكيل ائتلاف حكومي الأسبوع المقبل، والتي وصفتها ميركل بأنها "المرحلة الحاسمة للمفاوضات" لتشكيل "ائتلاف كبير" جديد من اليمين واليسار، وفق ما أورد موقع (روسيا اليوم).



ووفقا لوكالة "فرانس برس"، فإن ميركل أكدت مواصلة حزبها "الاتحاد الديمقراطي المسيحي" المحافظ وحزب الديمقراطي الاشتراكي، المفاوضات حول مسائل من أهمهما السياسة المتعلقة باللاجئين، وسوق العمل والضمان الصحي.



وقالت ميركل: "لا تزال هناك سلسلة من نقاط الخلاف الجدية.. أمامنا عمل كثير.. آمل بأن ننجح لكن المشكلات، كما قلت، لم تحل بعد".



وتعصف بألمانيا، أزمة سياسية منذ انتخابات 24 أيلول/سبتمبر وعدم تمكن ميركل من الفوز بأغلبية صريحة تخولها تشكيل الحكومة، بالإضافة إلى بروز حزب "البديل لألمانيا" المعادي للهجرة الذي فاز بملايين الأصوات على حساب الأحزاب الكبيرة.