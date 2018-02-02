غوتيريش: عملية السلام السورية وصلت إلى مرحلة مهمة

غوتيريش: عملية السلام السورية وصلت إلى مرحلة مهمة
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش
رام الله - دنيا الوطن
قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن عملية السلام السورية وصلت إلى مرحلة مهمة بعد عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوتشي.

وأوضح غوتيريش، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم إلى موافقة المشاركين في مؤتمر سوتشي على تشكيل لجنة دستورية برعاية الأمم المتحدة وبما يتوافق مع قرار مجلس الأمن 2254، وفق ما أورد موقع (روسيا اليوم).

وأضاف: "هناك تفاهم بأن مثل هذه اللجنة يجب أن تشكل، على الأقل، من الحكومة وممثلي المعارضة في المحادثات السورية في جنيف، والخبراء السوريين والمجتمع المدني والمستقلين وقادة العشائر والنساء، وستتضمن أيضا تمثيلاً كافياً من المكونات العرقية والدينية في سوريا".

وأضاف أن المؤتمر أكد  على أن الاتفاق الأخير حول ولاية اللجنة وصلاحياتها وقواعد عملها ومعايير الاختيار، سيتم التوصل إليها في المحادثات التي تقودها الأمم المتحدة في جنيف.

وتابع الأمين العام أن مبعوثه الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا سيعمل انطلاقا من نتائج مؤتمر سوتشي على تحقيق الهدف المشترك، وهو التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن 2254 وإعلان جنيف.

ودعا غوتيريش إلى ضرورة أن يرافق تحقيق التقدم على مسار التسوية السياسية للصراع في سوريا، إحراز تقدم على الأرض.

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