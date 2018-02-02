عشراوي تشارك بمؤتمر "فرصة للجميع: تعزيز النمو والوظائف والشمول في العالم العربي"

عشراوي تشارك بمؤتمر "فرصة للجميع: تعزيز النمو والوظائف والشمول في العالم العربي"
حنان عشراوي
رام الله - دنيا الوطن
شاركت د.حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في مؤتمر "فرصة للجميع: تعزيز النمو والوظائف والشمول في العالم العربي"، الذي انعقد في مدينة مراكش المغربية على مدار يومين، تحت رعاية كل من حكومة المملكة المغربية، وصندوق النقد الدولي، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وصندوق النقد العربي.

وقدمت عشراوي في المؤتمر عرضاً شاملا حول تجربتها السياسية، وتاريخ الحركة النسوية في فلسطين وذلك خلال ندوة عقدت تحت عنوان "حوار حول تمكين المرأة العربية"، حيث أكدت على أهمية الدور الذي تلعبه المرأة الفلسطينية في عملية النضال الوطني وحق تقرير المصير والحرية والكرامة، مشددة في هذا السياق على ضرورة دعمها وتمكينها سياسيا واقتصاديا وتعزيز مشاركتها الفاعلة في العمل السياسي ومواقع صنع القرار، وتعزيز الوعي المجتمعي العام تجاه حقوقها. 

كما وعقدت عشراوي على هامش المؤتمر اجتماعات منفصلة مع العديد من المسؤولين الرسميين العرب، حيث التقت رئيس وزراء المغرب سعد الدين عثماني ووزير الاقتصاد والمالية المغربي محمد بوسعيد، وبحثت معهم العلاقات الفلسطينية - المغربية وأهمية تفعيل صندوق القدس.

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