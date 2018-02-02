نيكي هايلي: روسيا ليست صديقةً للولايات المتحدة

نيكي هايلي: روسيا ليست صديقةً للولايات المتحدة
مندوبة واشنطن في الأمم المتحدة نيكي هايلي
رام الله - دنيا الوطن
قالت مندوبة واشنطن في مجلس الأمن، نيكي هايلي، إنه بالرغم من وجود عدة مجالات للتعاون بين موسكو وواشنطن، إلا أن روسيا ليست صديقا للولايات المتحدة.

وجاءت انتقادات هايلي لموسكو في كلمه ألقتها اليوم أمام المشرعين الجمهوريين في ولاية فرجينيا الغربية شرق الولايات المتحدة، وفقا لما ذكرته وكالة "فوكس نيوز".

وبحسب هايلي فإن الصداقة مع روسيا لن تنجح طالما أن الحكومة الروسية "تتمسك بمواقفها الحالية، وتتصرف على الساحة الدولية كما تتصرف الآن".

واعتبرت الدبلوماسية الأمريكية أن إدارة ترامب الحالية تصرفت بشكل قاس تجاه روسيا أكثر من أي إدارة أمريكية أخرى منذ عهد الرئيس رونالد ريغان، واستطردت قائلة: "ليس لدي أي فكرة عما انتظرته موسكو من الانتخابات الأمريكية، لكني سأقول لكم إنهم في نهاية المطاف غير راضين".

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر مرارا عن رغبته في إقامة تعاون مع موسكو في مجالات عدة؛ إلا أنه قال في كلمته السنوية أمام الكونغرس إن "روسيا تعتبر من بين أكثر المنافسين الذين يتحدّون المصالح الأمريكية".

أخبار ذات صلة

رداً على التسلح الروسي.. البنتاغون يطالب بأسلحة نووية بقدرات محدودة

رداً على التسلح الروسي.. البنتاغون يطالب بأسلحة نووية بقدرات محدودة

ميركل تحذر من خلافات جدية بين قطبي الأحزاب في ألمانيا

ميركل تحذر من خلافات جدية بين قطبي الأحزاب في ألمانيا

الرئيس الأمريكي يرفع السرية عن وثيقة خاصة بـ (FBI)

الرئيس الأمريكي يرفع السرية عن وثيقة خاصة بـ (FBI)

نتنياهو وباراك تنازعا على صورة تذكارية مع شاليط

نتنياهو وباراك تنازعا على صورة تذكارية مع شاليط

إسرائيل تقرر بناء وحدة صاروخية فعالة على المدى المتوسط

إسرائيل تقرر بناء وحدة صاروخية فعالة على المدى المتوسط

ترامب يتهم الـ &#34;FBI&#34; بتسييس التحقيق الخاص بانتخابات 2016

ترامب يتهم الـ "FBI" بتسييس التحقيق الخاص بانتخابات 2016

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

عشراوي تشارك بمؤتمر &#34;فرصة للجميع: تعزيز النمو والوظائف والشمول في العالم العربي&#34;

عشراوي تشارك بمؤتمر "فرصة للجميع: تعزيز النمو والوظائف والشمول في العالم العربي"

إصابات فلسطينية خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة أبو ديس

إصابات فلسطينية خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة أبو ديس

مصرع طفل وإصابة آخر بحادث سير شرق جنين

مصرع طفل وإصابة آخر بحادث سير شرق جنين

الخضري: الوضع الفلسطيني يتطلب لقاءً عاجلاً لتنفيذ بنود اتفاق المصالحة

الخضري: الوضع الفلسطيني يتطلب لقاءً عاجلاً لتنفيذ بنود اتفاق المصالحة

عربي

إعادة مئتي عائلة نازحة إلى منازلهم شمال العراق

إعادة مئتي عائلة نازحة إلى منازلهم شمال العراق

عشر منظمات تونسية توجه للرئيس الفرنسي هذه التهمة

عشر منظمات تونسية توجه للرئيس الفرنسي هذه التهمة

غوتيريش: عملية السلام السورية وصلت إلى مرحلة مهمة

غوتيريش: عملية السلام السورية وصلت إلى مرحلة مهمة

وزير قطري يكشف تفاصيل &#34;محاولة الإطاحة بالأمير تميم بن حمد&#34;

وزير قطري يكشف تفاصيل "محاولة الإطاحة بالأمير تميم بن حمد"

منوعات

فيديو:قصي خولي يكشف عن صورة والدته برسالة مؤثرة.. شاهد جمالها

فيديو:قصي خولي يكشف عن صورة والدته برسالة مؤثرة.. شاهد جمالها

إيمان الطوخي..قالوا أن &#34;مبارك&#34;تزوجها وحاول أحمد زكي معها لسنوات.. فلماذا لم تتزوج؟

إيمان الطوخي..قالوا أن "مبارك"تزوجها وحاول أحمد زكي معها لسنوات.. فلماذا لم تتزوج؟

شاروخان يتحدث عن سوء السلوك الجنسي في بوليوود

شاروخان يتحدث عن سوء السلوك الجنسي في بوليوود

من هو حبيب قلب عاصي الحلاني؟

من هو حبيب قلب عاصي الحلاني؟