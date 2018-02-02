نتنياهو وباراك تنازعا على صورة تذكارية مع شاليط

نتنياهو وباراك تنازعا على صورة تذكارية مع شاليط
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
نشرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، الجمعة، مقتطفات من كتاب للصحفي بن كاسبيت، يتحدث عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعنوان "نتنياهو.. سيرة"، والذي كشف عن بعض تفاصيل صفقة شاليط عام 2011.

وكشف الصحفي بن كاسبيت أسباب إبرام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس، لافتاً إلى أن نتنياهو الذي تمسك طوال حياته السياسية بمبدأ "عدم التفاوض مع الإرهابيين" وأسس عليه شهرته السياسة واجه واقعًا إسرائيليا عام 2011 دفعه إلى التنازل عن هذا المبدأ من أجل بقائه السياسي.

وأوضح الصحفي، أن صفقة الجندي الإسرائيلي شاليط الذي احتجزته حركة حماس لمدة خمسة سنوات، وتمت بالتفاوض مع الحركة كانت بمثابة "الغاية تبرر الوسيلة".

وبين أن "إسرائيل شهدت في تلك الفترة احتجاجات عارمة ضد سياسة نتنياهو، وألحقت المظاهرات ضد غلاء المعيشة في إسرائيل ضررًا كبيرًا بشعبية نتنياهو، لذلك قرر التنازل عن مبدأ عدم التفاوض مع الإرهابيين" من أجل كسب شعبية الجماهير مجددًا خاصة في أوساط أولئك الذين خرجوا للتظاهر ضده من اليمين ومن المستوطنين".

وكشف بن كاسبيت أن نتنياهو ووزير جيشه في حينها أيهود باراك تنازعا على الصورة التي سيلتقطانها مع الجندي المحرر بعد هبوطه في "إسرائيل".

وأضاف أن الطائرة التي أقلت شاليط من مصر إلى "إسرائيل" أطالت مشوارها في الجو لأن شاليط فقد وعيه، لكن المفاوض دافيد ميدان الذي كان على متن الطائرة أدرك أن نتنياهو وباراك لن يتنازلا عن الصورة التاريخية، فأصدر أمرًا بإطالة الرحلة الجوية إلى أن يستيقظ شاليط بدل نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

أخبار ذات صلة

رداً على التسلح الروسي.. البنتاغون يطالب بأسلحة نووية بقدرات محدودة

رداً على التسلح الروسي.. البنتاغون يطالب بأسلحة نووية بقدرات محدودة

ميركل تحذر من خلافات جدية بين قطبي الأحزاب في ألمانيا

ميركل تحذر من خلافات جدية بين قطبي الأحزاب في ألمانيا

الرئيس الأمريكي يرفع السرية عن وثيقة خاصة بـ (FBI)

الرئيس الأمريكي يرفع السرية عن وثيقة خاصة بـ (FBI)

نيكي هايلي: روسيا ليست صديقةً للولايات المتحدة

نيكي هايلي: روسيا ليست صديقةً للولايات المتحدة

إسرائيل تقرر بناء وحدة صاروخية فعالة على المدى المتوسط

إسرائيل تقرر بناء وحدة صاروخية فعالة على المدى المتوسط

ترامب يتهم الـ &#34;FBI&#34; بتسييس التحقيق الخاص بانتخابات 2016

ترامب يتهم الـ "FBI" بتسييس التحقيق الخاص بانتخابات 2016

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

عشراوي تشارك بمؤتمر &#34;فرصة للجميع: تعزيز النمو والوظائف والشمول في العالم العربي&#34;

عشراوي تشارك بمؤتمر "فرصة للجميع: تعزيز النمو والوظائف والشمول في العالم العربي"

إصابات فلسطينية خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة أبو ديس

إصابات فلسطينية خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة أبو ديس

مصرع طفل وإصابة آخر بحادث سير شرق جنين

مصرع طفل وإصابة آخر بحادث سير شرق جنين

الخضري: الوضع الفلسطيني يتطلب لقاءً عاجلاً لتنفيذ بنود اتفاق المصالحة

الخضري: الوضع الفلسطيني يتطلب لقاءً عاجلاً لتنفيذ بنود اتفاق المصالحة

عربي

إعادة مئتي عائلة نازحة إلى منازلهم شمال العراق

إعادة مئتي عائلة نازحة إلى منازلهم شمال العراق

عشر منظمات تونسية توجه للرئيس الفرنسي هذه التهمة

عشر منظمات تونسية توجه للرئيس الفرنسي هذه التهمة

غوتيريش: عملية السلام السورية وصلت إلى مرحلة مهمة

غوتيريش: عملية السلام السورية وصلت إلى مرحلة مهمة

وزير قطري يكشف تفاصيل &#34;محاولة الإطاحة بالأمير تميم بن حمد&#34;

وزير قطري يكشف تفاصيل "محاولة الإطاحة بالأمير تميم بن حمد"

منوعات

فيديو:قصي خولي يكشف عن صورة والدته برسالة مؤثرة.. شاهد جمالها

فيديو:قصي خولي يكشف عن صورة والدته برسالة مؤثرة.. شاهد جمالها

إيمان الطوخي..قالوا أن &#34;مبارك&#34;تزوجها وحاول أحمد زكي معها لسنوات.. فلماذا لم تتزوج؟

إيمان الطوخي..قالوا أن "مبارك"تزوجها وحاول أحمد زكي معها لسنوات.. فلماذا لم تتزوج؟

شاروخان يتحدث عن سوء السلوك الجنسي في بوليوود

شاروخان يتحدث عن سوء السلوك الجنسي في بوليوود

من هو حبيب قلب عاصي الحلاني؟

من هو حبيب قلب عاصي الحلاني؟