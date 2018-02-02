إصابات فلسطينية خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة أبو ديس

رام الله - دنيا الوطن

اندلعت مساء اليوم الجمعة، مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في أبو ديس قرب القدس، وذلك بعد أن دخل مستوطن البلدة وأحرق الأهالي سيارته، وفق ما أورد موقع (عرب 48).



وبحسب التقارير الواردة، دخل مستوطن إلى بلدة أبو ديس قرب القدس المحتلة، وقابله الشبان بالحجارة وأحرقوا مركبته، ودخلت بعدها قوات الاحتلال لانقاذه مما أدى لاندلاع مواجهات عنيفة.



وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمه تعاملت مع إصابتين بالرصاص الحي في القدم وإصابة بحجر بالرأس وإصابة بالغاز تم نقلهم للمستشفى و6 إصابات بالمطاط و14 إصابة بالغاز وإصابتين حروق تم علاجهم ميدانيًا.