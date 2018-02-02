الحية: حماس ستقاوم صفقة القرن وكافة مشاريع التسوية بالمنطقة

الحية: حماس ستقاوم صفقة القرن وكافة مشاريع التسوية بالمنطقة
عضو المكتب السياسي لحركة حماس - خليل الحية
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، خليل الحية، إن حركته ستقاوم كافة مشاريع التسوية المتمثلة بصفقة القرن أو غيرها من المشاريع.

وأوضح الحية، وفق ما أورد المركز الفلسطيني للإعلام، الجمعة، أن حركته ستبقى تعمل بكل جهد لمقاومة الاحتلال وإفشال كل مشاريع تصفية القضية الفلسطينية سواء ما يسمى بصفقة القرن أو الوطن البديل أو المشروع الإقليمي أو السلام الاقتصادي أو السلام الإقليمي".

وأضاف أن "دولة الاحتلال"، ومن خلفها الإدارة الأمريكية يحاولان حسم القضايا الكبرى للقضية الفلسطينية، المتمثلة بالأرض والإنسان والمقدسات، مشدداً على أن رفض حركته قرارات الإدارة الأمريكية باعتراف ترامب بالقدس موحدة ونقله السفارة الأمريكية إلى القدس.

ورفض الحية تغاضي الولايات المتحدة الأمريكية عن الاستيطان الذي يلتهم الأرض، ورفضها عودة اللاجئين الذين يمثلون الإنسان الفلسطيني، ومحاولتها إسناد المقدسات وفي مقدمتها القدس والأقصى لـ"دولة الاحتلال".

وأوضح أن صمود وثبات الشعب الفلسطيني أفشل مشاريع التوطين السابقة، مشيرًا إلى أنها ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها الاستعمار والاستيطان والظالمون مدينتنا المقدسة.

وذكر الحية أن "المدينة المقدسة طالها من قبل عواصف كبيرة وبقيت، وذهب الغزاة، وستبقى القدس ويذهب الغزاة"، داعياً إلى تثبيت المواطن الفلسطيني المقدسي، بالمليارات والملايين والدعم السياسي والمالي والأمني والبشري، واستنهاض الأمة لرفض الاعتراف بالاحتلال.

وتابع: "لا نعترف بالاحتلال، ولا بالدولة اللقيطة، ونرفض محاولة الأمريكان فرض وقائع على الأرض بما يسمى صفقة القرن".

وتابع عضو المكتب السياسي في حماس: "نحن منتصرون، والخزي والعار للاحتلال ولأعوانه ومن يسانده، وإن هذه المحاولات التي تستهدف قلب وجسد القضية الفلسطينية ومحور ارتكازها، ستبوء بالفشل أمام صخرة صمود الشعب الفلسطيني".

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