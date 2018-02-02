الحريري: استخدام السلاح في الخلافات اللبنانية لا يخلق إلا الفتنة

رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، إن استخدام السلاح لبت الخلافات السياسية لا يخلق إلا فتنة، "ونرى أمام أعيننا، أنه حتى من يحمل سلاحا في الداخل، صار يخاف منه".



وأضاف الحريري: "ما حصل خلال الأسبوع الماضي، درس للجميع. درس أن الكلام العالي فوق السطوح لا يصنع حلاً؛ بل يخلق تشنجا سياسياً"، لافتاً إلى أن النزول إلى الشارع وإقفال الطرقات وحرق الدواليب لا يوصل لنتيجة، وفق ما أورد موقع سبوتنك.



وتابع الحريري: "أنتم تعرفون أن الرئيس الشهيد، ونحن من بعده، تعرضنا لموجات من الكلام والإهانات، أسوأ بكثير مما تسمعونه".



وقال رئيس الوزراء اللبناني: "كنا دائماً نرى كرامة البلد، أهم من كرامة الأشخاص والأحزاب، وأن البلد يستحق منا أن نتنازل له، وندع المؤسسات والقانون والدولة، أن تكون هي الحكم"، مضيفاً: "غير ذلك، نذهب جميعا إلى الفوضى ويصبح الفلتان في الشارع هو الحكم بين الناس".



وأكد الحريري، على أن "مدرستنا لم يكسرها لا السلاح غير الشرعي ولا الاغتيالات ولن يكسرها أي شي لأنها مدرسة تيار صلب يستمد قوته من الناس"، وأن "ما نراه في هذه الأيام، يتطلب من الجميع أن يفعلوا مثلما فعلتم، أن يعملوا على بناء المهارات واحترام الكرامات وعدم الإساءة لأحد والترفع عن الصغائر ومنع الأخطاء والابتعاد عن لعبة الشارع والفوضى"



وطالب سعد الحريري أن يستعيد اللبنانيون ثقتهم في لبنان، بقوله: "أنا واثق أن القوى السياسية ستكون على قدر هذه المسؤولية".