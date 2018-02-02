الحريري: استخدام السلاح في الخلافات اللبنانية لا يخلق إلا الفتنة

الحريري: استخدام السلاح في الخلافات اللبنانية لا يخلق إلا الفتنة
رئيس الوزراء اللبناني- سعد الحرير
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، إن استخدام السلاح لبت الخلافات السياسية لا يخلق إلا فتنة، "ونرى أمام أعيننا، أنه حتى من يحمل سلاحا في الداخل، صار يخاف منه".

وأضاف الحريري: "ما حصل خلال الأسبوع الماضي، درس للجميع. درس أن الكلام العالي فوق السطوح لا يصنع حلاً؛ بل يخلق تشنجا سياسياً"، لافتاً إلى أن النزول إلى الشارع وإقفال الطرقات وحرق الدواليب لا يوصل لنتيجة، وفق ما أورد موقع سبوتنك.

وتابع الحريري: "أنتم تعرفون أن الرئيس الشهيد، ونحن من بعده، تعرضنا لموجات من الكلام والإهانات، أسوأ بكثير مما تسمعونه".

وقال رئيس الوزراء اللبناني: "كنا دائماً نرى كرامة البلد، أهم من كرامة الأشخاص والأحزاب، وأن البلد يستحق منا أن نتنازل له، وندع المؤسسات والقانون والدولة، أن تكون هي الحكم"، مضيفاً: "غير ذلك، نذهب جميعا إلى الفوضى ويصبح الفلتان في الشارع هو الحكم بين الناس".

وأكد الحريري، على أن "مدرستنا لم يكسرها لا السلاح غير الشرعي ولا الاغتيالات ولن يكسرها أي شي لأنها مدرسة تيار صلب يستمد قوته من الناس"، وأن "ما نراه في هذه الأيام، يتطلب من الجميع أن يفعلوا مثلما فعلتم، أن يعملوا على بناء المهارات واحترام الكرامات وعدم الإساءة لأحد والترفع عن الصغائر ومنع الأخطاء والابتعاد عن لعبة الشارع والفوضى"

وطالب سعد الحريري أن يستعيد اللبنانيون ثقتهم في لبنان، بقوله: "أنا واثق أن القوى السياسية ستكون على قدر هذه المسؤولية".

أخبار ذات صلة

إعادة مئتي عائلة نازحة إلى منازلهم شمال العراق

إعادة مئتي عائلة نازحة إلى منازلهم شمال العراق

صورة: هذا أول ما غرد به الوليد بن طلال عبر تويتر

صورة: هذا أول ما غرد به الوليد بن طلال عبر تويتر

عشر منظمات تونسية توجه للرئيس الفرنسي هذه التهمة

عشر منظمات تونسية توجه للرئيس الفرنسي هذه التهمة

غوتيريش: عملية السلام السورية وصلت إلى مرحلة مهمة

غوتيريش: عملية السلام السورية وصلت إلى مرحلة مهمة

وزير قطري يكشف تفاصيل &#34;محاولة الإطاحة بالأمير تميم بن حمد&#34;

وزير قطري يكشف تفاصيل "محاولة الإطاحة بالأمير تميم بن حمد"

واشنطن تلوح بقصف مناطق حيوية تابعة للنظام السوري بدمشق

واشنطن تلوح بقصف مناطق حيوية تابعة للنظام السوري بدمشق

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

عشراوي تشارك بمؤتمر &#34;فرصة للجميع: تعزيز النمو والوظائف والشمول في العالم العربي&#34;

عشراوي تشارك بمؤتمر "فرصة للجميع: تعزيز النمو والوظائف والشمول في العالم العربي"

إصابات فلسطينية خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة أبو ديس

إصابات فلسطينية خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة أبو ديس

مصرع طفل وإصابة آخر بحادث سير شرق جنين

مصرع طفل وإصابة آخر بحادث سير شرق جنين

الخضري: الوضع الفلسطيني يتطلب لقاءً عاجلاً لتنفيذ بنود اتفاق المصالحة

الخضري: الوضع الفلسطيني يتطلب لقاءً عاجلاً لتنفيذ بنود اتفاق المصالحة

عربي

إعادة مئتي عائلة نازحة إلى منازلهم شمال العراق

إعادة مئتي عائلة نازحة إلى منازلهم شمال العراق

عشر منظمات تونسية توجه للرئيس الفرنسي هذه التهمة

عشر منظمات تونسية توجه للرئيس الفرنسي هذه التهمة

غوتيريش: عملية السلام السورية وصلت إلى مرحلة مهمة

غوتيريش: عملية السلام السورية وصلت إلى مرحلة مهمة

وزير قطري يكشف تفاصيل &#34;محاولة الإطاحة بالأمير تميم بن حمد&#34;

وزير قطري يكشف تفاصيل "محاولة الإطاحة بالأمير تميم بن حمد"

منوعات

فيديو:قصي خولي يكشف عن صورة والدته برسالة مؤثرة.. شاهد جمالها

فيديو:قصي خولي يكشف عن صورة والدته برسالة مؤثرة.. شاهد جمالها

إيمان الطوخي..قالوا أن &#34;مبارك&#34;تزوجها وحاول أحمد زكي معها لسنوات.. فلماذا لم تتزوج؟

إيمان الطوخي..قالوا أن "مبارك"تزوجها وحاول أحمد زكي معها لسنوات.. فلماذا لم تتزوج؟

شاروخان يتحدث عن سوء السلوك الجنسي في بوليوود

شاروخان يتحدث عن سوء السلوك الجنسي في بوليوود

من هو حبيب قلب عاصي الحلاني؟

من هو حبيب قلب عاصي الحلاني؟