ترامب يتهم الـ "FBI" بتسييس التحقيق الخاص بانتخابات 2016

رام الله - دنيا الوطن

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي ووزارة العدل بتسييس التحقيق في ملف صلاته المزعومة بروسيا.



وكتب ترامب في حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، أن "القيادة العليا والمحققين في مكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة العدل سيّسوا التحقيق المقدس لصالح الديمقراطيين وضد الجمهوريين، الأمر الذي كان يستحيل التفكير فيه قبل فترة قصيرة"، وفق ما أورد موقع (روسيا اليوم).



ومن المتوقع، أن يوافق البيت الأبيض على نشر مذكرة سرية للحزب الجمهوري يتهم فيها مكتب التحقيقات الفدرالي بأنه يتخذ موقفا متحيزا فيما يخص التحقيق في قضية ما يسمى بـ "صلات ترامب بروسيا".



ويجري التحقيقات في المعلومات حول صلات دونالد ترامب ومسؤولين سابقين لحملته الانتخابية بروسيا كل من مكتب التحقيقات الفدرالي وفريق المحققين برئاسة المدعي الخاص روبرت مولر، ولجنتي شؤون الاستخبارات في كل من مجلسي الشيوخ والنواب بالكونغرس.



وكانت موسكو قد أكدت أكثر من مرة أن الاتهامات بمحاولتها التأثير على سير الانتخابات الأمريكية لا أساس لها.