نائب ليبرمان: حماس تواصل محاولاتها المستمرة لمهاجمتنا من البحر

نائب ليبرمان: حماس تواصل محاولاتها المستمرة لمهاجمتنا من البحر
نائب وزير الأمن الإسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
زعم ائب وزير الأمن الإسرائيلي، الحاخام إيلي بن داهان، أن حركة حماس تواصل محاولاتها المستمرة في مهاجمة إسرائيل عن طريق البحر.

جاء ذلك خلال زيارته لقاعدة البحرية في قاعدة أسدود جنوب إسرائيل.

وبعد الزيارة، قال نائب أفيغدور ليبرمان : "قابلت جنودا لديهم العزم والشجاعة يعملون ليلا ونهارا لحماية الحدود البحرية لإسرائيل".

وأضاف: "تواجه إسرائيل مجموعة من التهديدات المعقدة، حيث حماس في غزة الذين يقومون بحفر الأنفاق وإرسال الغواصين ومحاولة اختراق أراضينا، والقيام بهجوم باستخدام تقنيات وأساليب متطورة".

وتابع: "إن أعدائنا يحاولون دائما إيذاءنا من البحر، حدث ذلك في عملية الجرف الصامد عام 2014 من قبل غواصي حماس".

وأشار إلى أن المهمة الحالية تقتضي مواصلة الجهد لزيادة الاستعداد التشغيلي على جميع المستويات لأي تهديد يواجه إسرائيل، وفق قوله.

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