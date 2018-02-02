الزعنون ينعى عضو المجلس الوطني الفلسطيني عمر العقاد

الزعنون ينعى عضو المجلس الوطني الفلسطيني عمر العقاد
رام الله - دنيا الوطن
نعى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون المناضل عمر عبد الفتاح أحمد العقاد عضو المجلس الوطني الفلسطيني الذي وافته المنية أمس الخميس في كندا.

وأشاد الزعنون في بيان النعي الذي صدر عنه اليوم الجمعة بمسيرة ودور الفقيد العقاد في خدمة ودعم أبناء شعبه، فبرحيله فقدْ الشعب الفلسطيني رجلاً وطنياً منتمياً ومعطاءً، كانت له بصماته الاقتصادية والاسثمارية والتنموية على المحلي والعربي والدولي.

وتقدم الزعنون من أسرة الفقيد خاصة ومن أبناء شعبنا بأصدق مشاعر التعزية والمواساة، داعيا الله عز وجل أن يشمله بعفوه ومغفرته، وأن يسكنه واسع جناته، وأن يلهم أهله عظيم الصبر وحسن العزاء.

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