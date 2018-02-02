عقوبات أمريكية على شخصيات وشركات تابعة لحزب الله اللبناني

عقوبات أمريكية على شخصيات وشركات تابعة لحزب الله اللبناني
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، الجمعة، عقوبات جديدة على حزب الله اللبناني، وعدد من الشركات ورجال الأعمال التي تزعم واشنطن أنهم يمولون التنظيم من الخارج.

وقالت الوزارة في بيان لها، وفق ما أورد موقع (عرب 48)، إن أغلب الأفراد، وهم خمسة لبنانيين وعراقي، على صلة بشركة الإنماء للهندسة والمقاولات.

وفرضت أميركا العقوبات على كل من: جهاد محمد قانصو (لبناني، يحمل جوازي سفر، واحد لبناني وآخر من فنزويلا)، علي محمد قانصو (لبناني مقيم بين بيروت وسيرا ليون)، عصام أحمد سعد (لبناني)، نبيل محمود عساف (لبناني)، عبد اللطيف سعد (لبناني مقيم في العراق)، محمد بدر الدين (لبناني مقيم في العراق)

وقد تم فرض عقوبات أميركية عليهم "لعملهم لصالح عضو وممول حزب الله أدهم طباجة، أو لصالح شركته ’الإنماء’ للهندسة والمقاولات".

كما شملت العقوبات الشركات التالية: Blue Lagoon Group LTD (مركزها في سيراليون)، وKanso Fishing Agency Limited (مركزها في سيراليون)، وStar Trade Ghana Limited (مركزها في غانا)، وDolphin Trading Company Limited (مركزها في ليبيريا)، وSky Trade Company (ليبيريا)، وGolden Fish Liberia (ليبيريا)، وGolden Fish S.A.L، وهي شركة "عابرة للبحار" لكن مركزها في لبنان.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، دعا حلفاء بلاده لإدراج حزب الله على قائمة (المنظمات الإرهابية)، بذريعة التصدي لإيران.

وتستهدف الحكومة الأميركية بين الحين والآخر أفراداً وكيانات من مختلف دول العالم بعقوبات، تدعي أنهم على صلة بالحزب، الذي تصنفه واشنطن تنظيما (إرهابياً) أجنبياً منذ سنوات.

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