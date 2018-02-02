ادعيس: مساجدنا رمز هويتنا وأساس وحدتنا

رام الله - دنيا الوطن

قال الشيخ يوسف ادعيس وزير الأوقاف والشؤون الدينية بأن بناء المساجد يأتي، إضافة للبعد الديني والروحي لها، في سياق مواجهتنا الدائمة والمستمرة مع الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه الذين يحاولون سرقة أرضنا وشجرنا، مؤكداً على حرص الحكومة برئاسة الحمد الله على رعاية الخطاب الديني ومؤسساته الدينية من خلال إعمارها وبنائها ونشر الخطاب الديني المعتدل والوسطي.



جاء ذلك خلال لقائه مع تلفزيون فلسطين على هامش افتتاح مسجد الخلفاء الراشدين في بلدة كفر اللبد تحت رعاية دولة رئيس الوزراء رامي الحمد الله.



وأكد ادعيس على أهمية دور المسجد في المواجهة اليوميةضد الاجراءات الاحتلالية التي تمارس ضد القدس و مقدساتنا وأبناء شعبنا الفلسطيني خاصة بعد القرار المشؤوم باعتبارها عاصمة لدولة الاحتلال.



وأضاف ادعيس بأن الأئمة والخطباء لهم أيضاً الدور الأكبر في العمل على تأكيد دور المسجد في متابعة ودعم المشروع الوطني الفلسطيني، كيف لا وهم من بايعوا الرئيس محمود عباس ووقفوا خلفه في خطواته الرامية لمواجهة الأخطار التي تحاك ضد قضيتنا الوطنية العادلة.