فيديو وصور: إصابات في مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال بمحافظات الوطن

فيديو: جانب من المواجهات في بلدة الرام شمال القدس

فيديو: جانب من المواجهات في نابلس

فيديو: جانب من مواجهات مدينة الخليل

جانب من اعتداء قوات الاحتلال على المصلين على مدخل قرية العيساوية

جانب من اعتداء قوات الاحتلال على المصلين على مدخل قرية العيساوية

جانب من اعتداء قوات الاحتلال على المصلين على مدخل قرية العيساوية

جانب من المواجهات المندلعة على مدخل البيرة الشمالي

جانب من المواجهات المندلعة على مدخل البيرة الشمالي

جانب من المواجهات في بلدة نعلين غرب رام الله



جانب من المواجهات المندلعة في منطقة باب الزاوية بالخليل

جانب من المواجهات المندلعة في منطقة باب الزاوية بالخليل

جانب من المواجهات المندلعة في منطقة باب الزاوية بالخليل

جانب من المواجهات المندلعة في منطقة باب الزاوية بالخليل

رام الله - دنيا الوطناندلعت مواجهات عديدة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الجمعة، في محافظات الوطن، تنديدا بقرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب باعلان القدس عاصمة لدولة الاحتلال الاسرائيلي ونقل سفارته الى المدينة.مدينة القدسفي مدينة القدس، أصيب ما يقارب 20 مواطنا بجروح متفاوتة، بعدما أطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي قنابل الغاز والصوت والاعيرة المعدنية على المواطنين المشاركين في المسيرة التي انطلقت عقب انتهاء صلاة الجمعة تنديدا بإعلان ترمب بشأن القدس، ورفضا لسياسات الاحتلالوبالبقاء في انفس القرية، فقد قمعت قوات الاحتلال المصلين والصحفيين بقنابل الصوت عند مدخل القرية.إلى ذلك، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز المسيل للدموع خلال المواجهات العنيفة التي اندلعت في بلدتي الرام وحزما بالقدس.قطاع غزةفي قطاع غزة، أعلن أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية أن حصيلة الاصابات نتيجة المواجهات مع قوات الاحتلال وصلت الى 15 اصابات بجراح مختلفة.في التفاصيل، وتحديدا شمالاً، فقد أصيب ثمانية شبان فلسطينيين أحدهم بالعين وصفت حالته بالخطيرة خلال المواجهات التي اندلعت مع قوات الاحتلال شرق جباليا شمال قطاع غزة.في مدينة غزة، أصيب خمسة مواطنين بجراح نتيجة المواجهات العنيفة التي اندلعت بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي في منطقة ناحل عوز شرق مدينة غزة، لافتا إلى أن من بين الاصابات ثلاثة بالرصاص احدها بالقدم، واصابتان بالاختناق.إلى جنوب القطاع، فقد اصيب مواطنان برصاص الاحتلال الاسرائيلي، احدهما أصيب في منطقة الحوض وصفت حالته بالخيطرة، فيما أصيب اخر بقنبلة غاز وحالته وصفت بالمتوسطة، خلال المواجهات التي اندلعت بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال ببلدة القرارة شرق مدينة خانيونس.مدينة رام اللهوفي مدينة رام الله، فقد أصيب شاب فلسطيني بقنبلة غاز بقدمه، وعدد آخر بالاختناق خلال المواجهات التي اندلعت بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدة بدرس برام الله.وفي المقابل، اصيب أحد الجنود الاسرائيليين بزجاجة في كتفه القاها أحد الشبان الفلسطينيين خلال المواجهات المندلعة في مدينة بدرس.إلى ذلك، اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي في بلدتي جيبيا والمغير قضاء رام الله.في السياق ذاته، أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز على المواطنين عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة.هذا واصيب ستة مواطنين بالرصاص الحي خلال المواجهات التي اندلعت بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدة بيت إيل شمال مدينة البيرة.في غضون ذلك اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي في بلدة نعلين وفي المزرعة الغربية شمال غرب رام الله.مدينة نابلسفي مدينة نابلس، فقد احتجزت قوات الاحتلال عددا من الشبان الفلسطينيين على مدخل قريب اللبن الشرقية بنابلس.هذا واعتدت قوات الاحتلال الاسرائيلي على المشاركين في مسيرة غضب على المدخل الجنوبي للمدينة، كما اطلقت قنابل الغاز على المواطنين.إلى ذلك، اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال الاسرائيلي على مدخل بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس.مدينة الخليلوفي مدينة الخليل، فقد اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال في منطقة باب الزاوية بالخليل.مدينة قلقيليةفي مدينة قلقيلية، أصيب مواطنان بالرصاص المطاط، بالاضافة الى 28 آخرين بالاختناق خلال المواجهات العنيفة التي اندلعت بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي في بلدة كفر قدوم، عقب قمع الاحتلال المسيرة الاسبوعية المناهضة للاستيطان.