فيديو: ماذا قال أهالي ضحايا انفجارغزة لدنيا الوطن؟

فيديو: ماذا قال أهالي ضحايا انفجارغزة لدنيا الوطن؟
خاص دنيا الوطن
طالب ذوي الضحايا الذين سقطوا أمس في الانفجار الذي وقع في انفجار منزل بحي الصبرة وسط مدينة غزة الأجهزة الأمنية والقضاء والحكومة بضرورة القصاص من الجاني.

وقال المختار سعيد محمود أبو عصر في حديثه لدنيا الوطن ان ما حدث هو غريب عن مجتمعنا الفلسطيني ، مناشداً القضاء بالإسراع في الانتهاء من التحقيق لأخذ القصاص .

وأكد أبو عصر انه وفق العادات والتقاليد ان عائلات الضحايا لن تأخذ واجب العزاء الا بعد تحقيق مطالبها المتمثلة بالقصاص من الفاعل.

من ناحيته قال كمال حجازي ابن عم أحد الضحايا :عائلات الضحايا طالبت   ، الرئاسة والمجلس التشريعي والحكومة والاجهزة الامنية والنيابة باتخاذ الاجراءات الكاملة والكشف عما حدث وتقديم الجاني للعدالة والاسراع بالقصاص حتى يتم حسم هذه القضايا بالمجتمع.

وأشار حجازي في حديثه لدنيا الوطن الى أن أهالي الضحايا اجمعوا على عدم فتح بيت عزاء إلا بعد القصاص من الجاني ، وضرورة ايجاد حلول جذرية لعدم تكرار مثل هذه الحالات .

الجدير بالذكر ان انفجار وقع مساء أمس في منزل لعائلة ابو عاصي بحي الصبرة اسفر عن مقتل سبعة اشخاص و اصابة نحو 20 اخرين بينهم اطفال ونساء في المكان، وجرى نقلهم من قبل طواقم الاسعاف والدفاع المدني الى مستشفى الشفاء غرب غزة .


 







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