قتلى بتصادم طائرتين للجيش في فرنسا

قتلى بتصادم طائرتين للجيش في فرنسا
رام الله - دنيا الوطن
تحطمت مروحيتان تابعتان للجيش الفرنسي بعد اصطدامهما بالقرب من بحيرة كارسي، جنوب شرق فرنسا، ما أوقع خمسة قتلى على الاقل بحسب ما افاد مصدر قريب من التحقيق صباح الجمعة.

وصرح المصدر لكتيبة الدرك في برينيول "حصل تصادم بين المروحيتين وكان على متن إحداهما ثلاثة اشخاص وعلى الثانية راكبان ولقد قتلوا جميعا". بحلول الساعة 09,00 ت غ لم يكن قد تم انتشال كل الجثث اذ كانت إحداها لا تزال عالقة تحت هيكل احدى المروحيتين.

ونشرت السلطات صباح الجمعة نحو عشرين عسكريا ومروحيتي انقاذ واخرى تابعة للدرك في مكان الحادث.

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