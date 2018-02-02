الخضري: الوضع الفلسطيني يتطلب لقاءً عاجلاً لتنفيذ بنود اتفاق المصالحة

الخضري: الوضع الفلسطيني يتطلب لقاءً عاجلاً لتنفيذ بنود اتفاق المصالحة
رام الله - دنيا الوطن
قال النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار إن الوضع الفلسطيني على كافة الصعد يتطلب لقاءً عاجلاً لتنفيذ بنود اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس.

وأكد الخضري في تصريح صحفي صدر عنه اليوم الجمعة 2-2-2018 أن تنفيذ بنود اتفاق المصالحة مصلحة وطنية عليا.

وأشار الخضري إلى أن تنفيذ الاتفاق هو المُقدم الآن على كل الملفات، لأن إنجاز المصالحة وتحقيق الشراكة الفاعلة بين كافة الأطراف، وتحمل المسؤولية من جميع القوى، باعتبار ذلك الأساس لمواجهة التحديات المختلفة.

وأضاف " التحديات مختلفة أبرزها قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن القدس والاعتراف بها عاصمة لدولة الاحتلال، واعتداءات إسرائيل وإسراعها في إكمال تهويد القدس وعزلها، وتوسيع الاستيطان، والتنكر لكل الحقوق الفلسطينية،
واستمرار حصار وخنق قطاع غزة.

وشدد الخضري على أن الوحدة وإنهاء الانقسام سيصل بالشعب الفلسطيني ليكون أقوى في مواجهة كل هذه التحديات، وفي تعزيز صموده، وإنهاء كل ما ترتب على الانقسام من نتائج كارثية.

وقال الخضري " استمرار الوضع على ما هو عليه من عدم تنفيذ المصالحة، يعني مزيد من الأزمات في غزة، واستمرار الخلاف وينذر بعودة الأمور لأسوأ ما كانت عليه من مربع الانقسام المرفوض".

وأكد الخضري أهمية الدور المصري، داعياً لضرورة استكمل هذه الجهود في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وذلك من أجل المصلحة الفلسطينية العليا.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يفرض ضرائب على عقارات كنسية وأممية في القدس

الاحتلال يفرض ضرائب على عقارات كنسية وأممية في القدس

امال حمد إبعاد الطفلة جريمة اخلاقية وسابقة تاريخية خطيرة

امال حمد إبعاد الطفلة جريمة اخلاقية وسابقة تاريخية خطيرة

الأحمد يلتقي رئيسة لجنة فلسطين في البرلمان البلجيكي

الأحمد يلتقي رئيسة لجنة فلسطين في البرلمان البلجيكي

الرئاسة: نتمسك بمفاوضات جادة طريقا للوصول لإقامة الدولة الفلسطينية

الرئاسة: نتمسك بمفاوضات جادة طريقا للوصول لإقامة الدولة الفلسطينية

مصرع طفلة دهساً في بيت لحم

مصرع طفلة دهساً في بيت لحم

فتح وحماس تفشلان في الالتزام بموعد جديد لتنفيذ اتفاق المصالحة

فتح وحماس تفشلان في الالتزام بموعد جديد لتنفيذ اتفاق المصالحة

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

الاحتلال يفرض ضرائب على عقارات كنسية وأممية في القدس

الاحتلال يفرض ضرائب على عقارات كنسية وأممية في القدس

الاحتلال يعتقل سبعة مواطنين في الضفة

الاحتلال يعتقل سبعة مواطنين في الضفة

امال حمد إبعاد الطفلة جريمة اخلاقية وسابقة تاريخية خطيرة

امال حمد إبعاد الطفلة جريمة اخلاقية وسابقة تاريخية خطيرة

الأحمد يلتقي رئيسة لجنة فلسطين في البرلمان البلجيكي

الأحمد يلتقي رئيسة لجنة فلسطين في البرلمان البلجيكي

عربي

اكتشاف حقل غاز ضخم جداً في مصر

اكتشاف حقل غاز ضخم جداً في مصر

سفير أردني في العراق لأول مرة منذ 2014

سفير أردني في العراق لأول مرة منذ 2014

بيان غريب من &#34;المملكة القابضة بعد إطلاق سراح الوليد بن طلال

بيان غريب من "المملكة القابضة بعد إطلاق سراح الوليد بن طلال

لبنان تتحرك دبلوماسياً لمواجهة إدعاءات إسرائيل في حقل نفطي

لبنان تتحرك دبلوماسياً لمواجهة إدعاءات إسرائيل في حقل نفطي

منوعات

صور: تقارب &#34;لميس&#34; من زوجها السابق يشغل نار الغيرة بحبيبها

صور: تقارب "لميس" من زوجها السابق يشغل نار الغيرة بحبيبها

&#34;شارينها بفلوس&#34; صور: لجين عمران تعلق على جدل تكرار ملابسها

"شارينها بفلوس" صور: لجين عمران تعلق على جدل تكرار ملابسها

اتهمت في أكبر قضية دعارة.. كريمة الشريف التي حطمها بريق فاتن حمامة

اتهمت في أكبر قضية دعارة.. كريمة الشريف التي حطمها بريق فاتن حمامة

تعرف على الأسباب الحقيقية لعودة أحلام لـ The Voice

تعرف على الأسباب الحقيقية لعودة أحلام لـ The Voice