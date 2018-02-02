اكتشاف حقل غاز ضخم جداً في مصر

رام الله - دنيا الوطن

كشف المهندس صلاح حافظ، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول السابق في مصر، أن حقل ظهر اكتشف في صخور جيرية لم تكن في الحسبان من قبل، لافتًا إلى أن البترول في مصر موجود في صخور رملية.



وقال خلال حديثه ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، إن افتتاح حقل ظهر هو أفضل حدث اقتصادي في مصر منذ 50 عامًا، لافتًا إلى أن حجم هذا الكشف ضخم جدًا وسينتج ما كان ينتج سابقًا في 20 عام.



وأضاف حافظ، أن التشكيك في حقل ظهر لا مجال له إطلاقًا، مشيرًا إلى أن الحقل نقطة فاصلة في تاريخ مصر الاقتصادي، مؤكدًا أن حقل ظهر سيحسن مسار الطاقة في مصر وسيجعل مصر مصدر للطاقة في المنطقة.