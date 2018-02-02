سفير أردني في العراق لأول مرة منذ 2014

سفير أردني في العراق لأول مرة منذ 2014
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السلطات الأردنية،  الخميس أنها سترسل سفيرا إلى العراق، بعد أن قام الأردن بسحب سفيره من العراق في العام 2014.

وحسب موقع رئاسة الوزراء الأردنية، فقد ورد في الجريدة الرسمية الأردنية الصادرة اليوم الخميس، قرارا صادق عليه الديوان الملكي بالموافقة على "قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على تسمية السفير منتصر جعفر الزعبي سفيراً فوق العادة ومفوضا للمملكة الأردنية الهاشمية لدى جمهورية العراق"، وتجدر الإشارة إلى أن الأردن سحب سفيره من العراق في العام 2014.

في سياق متصل، قرر الأردن قطع علاقاته الدبلوماسية مع كوريا الشمالية، وإنهاء اعتماد السفير الأردني لديها المقيم في بكين، وسفير كوريا الشمالية المعتمد لدى الأردن والمقيم في دمشق.

وبحسب موقع رئاسة الوزراءالأردنية، فقد ورد في الجريدة الرسمية الأردنية الصادرة اليوم الخميس، قرارا صادق عليه الديوان الملكي الأردني نصه: " صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 15 كانون الثاني 2018، المتضمن الموافقة على قطع العلاقات الدبلوماسية مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية".

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