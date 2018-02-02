عاجل
الاحتلال يفرض ضرائب على عقارات كنسية وأممية في القدس
الرئيسية
دنيا الرأي
الإستفتاء
أعلن معنا
راسلنا
المزيد
شؤون فلسطينية
محليات
آراء
عربي
دولي
مال وأعمال
English
شؤون فلسطينية
مصرع طفلة دهساً في بيت لحم
2018-02-02
مشاركة
رام الله - دنيا الوطن
لقيت طفلة (عامين) مصرعها، صباح اليوم، جراء حادث دهس في قرية المعصرة في بيت لحم.
وقال الناطق باسم الشرطة المقدم لؤي ارزيقات، إن الشرطة باشرت التحقيق في الحادث.
مشاركة
أخبار ذات صلة
الاحتلال يفرض ضرائب على عقارات كنسية وأممية في القدس
امال حمد إبعاد الطفلة جريمة اخلاقية وسابقة تاريخية خطيرة
الأحمد يلتقي رئيسة لجنة فلسطين في البرلمان البلجيكي
الرئاسة: نتمسك بمفاوضات جادة طريقا للوصول لإقامة الدولة الفلسطينية
الخضري: الوضع الفلسطيني يتطلب لقاءً عاجلاً لتنفيذ بنود اتفاق المصالحة
فتح وحماس تفشلان في الالتزام بموعد جديد لتنفيذ اتفاق المصالحة
التعليقات
الدنيا حكايات
دولة فلسطينية في غزة
شؤون فلسطينية
الاحتلال يفرض ضرائب على عقارات كنسية وأممية في القدس
الاحتلال يعتقل سبعة مواطنين في الضفة
امال حمد إبعاد الطفلة جريمة اخلاقية وسابقة تاريخية خطيرة
الأحمد يلتقي رئيسة لجنة فلسطين في البرلمان البلجيكي
عربي
اكتشاف حقل غاز ضخم جداً في مصر
سفير أردني في العراق لأول مرة منذ 2014
بيان غريب من "المملكة القابضة بعد إطلاق سراح الوليد بن طلال
لبنان تتحرك دبلوماسياً لمواجهة إدعاءات إسرائيل في حقل نفطي
منوعات
صور: تقارب "لميس" من زوجها السابق يشغل نار الغيرة بحبيبها
"شارينها بفلوس" صور: لجين عمران تعلق على جدل تكرار ملابسها
اتهمت في أكبر قضية دعارة.. كريمة الشريف التي حطمها بريق فاتن حمامة
تعرف على الأسباب الحقيقية لعودة أحلام لـ The Voice