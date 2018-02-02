مصرع طفلة دهساً في بيت لحم

رام الله - دنيا الوطن

لقيت طفلة (عامين) مصرعها، صباح اليوم، جراء حادث دهس في قرية المعصرة في بيت لحم.



وقال الناطق باسم الشرطة المقدم لؤي ارزيقات، إن الشرطة باشرت التحقيق في الحادث.