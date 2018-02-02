الأردن تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع كوريا الشمالية

الأردن تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع كوريا الشمالية
رام الله - دنيا الوطن
 أعلن الاردن، أحد حلفاء واشنطن الاساسيين في الشرق الأوسط، الخميس قطع علاقاته الدبلوماسية مع كوريا الشمالية.

وقال مصدر حكومي أردني لفرانس برس، ان "قطع العلاقات الدبلوماسية مع كوريا الشمالية، وهي ليست علاقات قوية بالاساس، جاء بما يتماشى مع سياسة حلفاء الاردن في هذا الشأن".

وصدرت إرادة ملكية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن قطع العلاقات الدبلوماسية مع كوريا الشمالية، بحسب الجريدة الرسمية التي نشرت على موقع رئاسة الوزراء الالكتروني.

وتم انهاء اعتماد السفير الأردني لدى كوريا الشمالية والمقيم فعليا في بكين، وسفير كوريا الشمالية المعتمد لدى المملكة والمقيم في العاصمة السورية دمشق.

وكانت الولايات المتحدة دعت بعد تجارب صاروخية قامت بها بيونغ يانغ قبل أكثر من شهرين كل الدول الى قطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع كوريا الشمالية.

أخبار ذات صلة

اكتشاف حقل غاز ضخم جداً في مصر

اكتشاف حقل غاز ضخم جداً في مصر

سفير أردني في العراق لأول مرة منذ 2014

سفير أردني في العراق لأول مرة منذ 2014

بيان غريب من &#34;المملكة القابضة بعد إطلاق سراح الوليد بن طلال

بيان غريب من "المملكة القابضة بعد إطلاق سراح الوليد بن طلال

لبنان تتحرك دبلوماسياً لمواجهة إدعاءات إسرائيل في حقل نفطي

لبنان تتحرك دبلوماسياً لمواجهة إدعاءات إسرائيل في حقل نفطي

الاحتلال يستأنف العمل لبناء جدار على حدود لبنان

الاحتلال يستأنف العمل لبناء جدار على حدود لبنان

الإدارة الأميركية: نحتفظ بحقنا بأي إجراء عسكري ضد سوريا

الإدارة الأميركية: نحتفظ بحقنا بأي إجراء عسكري ضد سوريا

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

الاحتلال يفرض ضرائب على عقارات كنسية وأممية في القدس

الاحتلال يفرض ضرائب على عقارات كنسية وأممية في القدس

الاحتلال يعتقل سبعة مواطنين في الضفة

الاحتلال يعتقل سبعة مواطنين في الضفة

امال حمد إبعاد الطفلة جريمة اخلاقية وسابقة تاريخية خطيرة

امال حمد إبعاد الطفلة جريمة اخلاقية وسابقة تاريخية خطيرة

الأحمد يلتقي رئيسة لجنة فلسطين في البرلمان البلجيكي

الأحمد يلتقي رئيسة لجنة فلسطين في البرلمان البلجيكي

عربي

اكتشاف حقل غاز ضخم جداً في مصر

اكتشاف حقل غاز ضخم جداً في مصر

سفير أردني في العراق لأول مرة منذ 2014

سفير أردني في العراق لأول مرة منذ 2014

بيان غريب من &#34;المملكة القابضة بعد إطلاق سراح الوليد بن طلال

بيان غريب من "المملكة القابضة بعد إطلاق سراح الوليد بن طلال

لبنان تتحرك دبلوماسياً لمواجهة إدعاءات إسرائيل في حقل نفطي

لبنان تتحرك دبلوماسياً لمواجهة إدعاءات إسرائيل في حقل نفطي

منوعات

صور: تقارب &#34;لميس&#34; من زوجها السابق يشغل نار الغيرة بحبيبها

صور: تقارب "لميس" من زوجها السابق يشغل نار الغيرة بحبيبها

&#34;شارينها بفلوس&#34; صور: لجين عمران تعلق على جدل تكرار ملابسها

"شارينها بفلوس" صور: لجين عمران تعلق على جدل تكرار ملابسها

اتهمت في أكبر قضية دعارة.. كريمة الشريف التي حطمها بريق فاتن حمامة

اتهمت في أكبر قضية دعارة.. كريمة الشريف التي حطمها بريق فاتن حمامة

تعرف على الأسباب الحقيقية لعودة أحلام لـ The Voice

تعرف على الأسباب الحقيقية لعودة أحلام لـ The Voice