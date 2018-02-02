الأردن تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع كوريا الشمالية

رام الله - دنيا الوطن

أعلن الاردن، أحد حلفاء واشنطن الاساسيين في الشرق الأوسط، الخميس قطع علاقاته الدبلوماسية مع كوريا الشمالية.



وقال مصدر حكومي أردني لفرانس برس، ان "قطع العلاقات الدبلوماسية مع كوريا الشمالية، وهي ليست علاقات قوية بالاساس، جاء بما يتماشى مع سياسة حلفاء الاردن في هذا الشأن".



وصدرت إرادة ملكية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن قطع العلاقات الدبلوماسية مع كوريا الشمالية، بحسب الجريدة الرسمية التي نشرت على موقع رئاسة الوزراء الالكتروني.



وتم انهاء اعتماد السفير الأردني لدى كوريا الشمالية والمقيم فعليا في بكين، وسفير كوريا الشمالية المعتمد لدى المملكة والمقيم في العاصمة السورية دمشق.



وكانت الولايات المتحدة دعت بعد تجارب صاروخية قامت بها بيونغ يانغ قبل أكثر من شهرين كل الدول الى قطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع كوريا الشمالية.