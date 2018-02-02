دهس "على الرصيف" يسقط 18 صينياً

دهس "على الرصيف" يسقط 18 صينياً
رام الله - دنيا الوطن
خرجت سيارة عن مسارها صباح الجمعة وسط شنغهاي وسارت على الرصيف حيث دهست حشدا من المارة، مما أسفر عن سقوط 18 جريحا على الأقل، بينهم 3 في حالة حرجة، كما أعلنت سلطات المدينة الصينية.

وقالت السلطات البلدية في بيان مقتضب إن الواقعة حدثت الساعة التاسعة صباحا بينما كان المارة في طريقهم إلى وظائفهم.

وأشارت إلى أنها فتحت تحقيقا لجلاء أسبابها.

ومن جهتها نشرت وسائل إعلام حكومية صورا ظهرت فيها شاحنة ركاب صغيرة تشتعل النيران بداخلها وقد استقرت على رصيف عند مدخل مقهى “ستاربكس”، دون أن تتأكد ملابسات الحادث.

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