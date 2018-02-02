لبنان تتحرك دبلوماسياً لمواجهة إدعاءات إسرائيل في حقل نفطي

لبنان تتحرك دبلوماسياً لمواجهة إدعاءات إسرائيل في حقل نفطي
رام الله - دنيا الوطن
 قال الرئيس اللبناني العماد ميشال عون ان لبنان تحرك لمواجهة إدعاءات إسرائيل حول البلوك 9 للغاز الطبيعي بالطرق الدبلوماسية، مع تأكيده على حقه في الدفاع عن سيادته.

وقال عون، بحسب بيان صادر عن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية، إن "لبنان تحرك لمواجهة الادعاءات الاسرائيلية بالطرق الدبلوماسية، مع تأكيده على حقه في الدفاع عن سيادته وسلامة أراضيه بكل السبل المتاحة".

وأكد عون على "خطورة الموقف الصادر عن وزير الجيش الإسرائيلي افيجدور ليبرمان حول البلوك رقم 9 في المنطقة الاقتصادية الخالصة في جنوب لبنان".

ودعا الى "التنبه الى ما يحيكه العدو الإسرائيلي ضد لبنان، لا سيما وأن ثمة من يعمل في الداخل والخارج على توفير مناخات تتناغم مع التهديدات الإسرائيلية بالاعتداء على لبنان، وحقه في استثمار ثروته النفطية والغازية وذلك بذرائع مختلفة".

وكان وزير الجيش الإسرائيلي قد أعلن أن "بلوك الغاز في البحر رقم 9 ، هو لنا ومع ذلك أعلن لبنان مناقصة بشأنه".

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