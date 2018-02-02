برلمان إقليمي بلجيكي يصادق على مرسوم تعاون مع فلسطين

صوت برلمان فيدرالية إقليم والوني بروكسيل، أحد البرلمانات الإقليمية في مملكة بلجيكا بأغلبية على مرسوم يصادق فيه قرار حكومة إقليم الفيدرالية على إقامة اتفاقية تعاون مع حكومة فلسطين.





وقد شارك في التصويت 80 عضوا، أعطى 57 منهم الموافقة على هذا المرسوم فيما أمتنع 23 عضوا عن الإدلاء بصوتهم.





وأشاد سفير فلسطين لدى الاتحاد الاوروبي، بلجيكا ولوكسمبورغ عبد الرحيم الفرا، بهذا القرار والذي رأى فيه انجازا جديدا لعلاقات الصداقة والتضامن بين بلجيكا وفلسطين وللدبلوماسية الفلسطينية.





من جانبه، ذكر مستشار أول حسان البلعاوي في بعثة فلسطين لدى الاتحاد الاوروبي، بلجيكا ولوكسمبورغ والذي كان حاضرا أعمال الجلسة البرلمانية كمراقب، في بيان صحفي اليوم الجمعة، أن هذا القرار هو تتويج لاتفاقية تم توقيعها بالأحرف الأولى قبل 17 عاما، بين رئيس الحكومة الاقليمية، وفلسطين الأسبق في بلجيكا المرحوم شوقي ارملي، ولكن لم يكتب لم تتم المصادقة عليها لأسباب عديدة.





وأضاف: لقد جرت العديد من المحاولات من قبل عدد من المجموعات السياسية في البرلمان وعلى رأسها الحزب الاشتراكي، لينتهي الأمر بهذا الإنجاز.





وتابع: وكان رئيس حكومة إقليم والوني بروكسيل، رودي ديموت، قد نجح على إصدار المرسوم باسم الحكومة في مطلع هذا العام بعد أن قام في فترة سابقة بالعديد من المشاورات السياسية منها عدد من القيادات الرسمية الفلسطينية وممثلي المجتمع المدني.





وقال البلعاوي: ويسعى هذا الاتفاق إلى تعزيز علاقات التعاون الثقافي، العلمي، والسياحي والاقتصادي بين بلجيكا وفلسطين.

رام الله - دنيا الوطن