وفد من منظمة المرأة العربية يزور القدس الشهر الجاري

وفد من منظمة المرأة العربية يزور القدس الشهر الجاري
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية السفيرة مرفت تلاوي عن أن زيارة المنظمة للقدس ستكون في النصف الثاني من الشهر الجاري، وتستمر لمدة يومين.

وقالت في تصريحات صحفية مساء أمس، إن الزيارة هذه تهدف إلى التضامن مع عروبة القدس ومساندة الشعب الفلسطيني، خاصة المرأة الفلسطينية لتقديم كل الدعم لها في هذه المرحلة الحرجة وتأكيداً بأن القدس عاصمة فلسطين الأبدية.

وقالت تلاوي في حديث للصحفيين، بمناسبة يوم المرأة العربية الذي يوافق الأول من شهر شباط/ فبراير من كل عام: إن المنظمة ستعقد ندوة بالتنسيق مع الجانب الفلسطيني في مدينة رام الله تتناول وضع المرأة الفلسطينية تحت الاحتلال والمعاناة التي تتعرض لها من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي.

وأضافت أن منظمة المرأة العربية من أولى المنظمات العربية التي استجابت إلى نداء الرئيس محمود عباس بزيارة القدس وعدم مقاطعة أهل القدس، حيث أعلن رئيس دولة فلسطين أن زيارة القدس ليست زيارة إسرائيل ولا تطبيعا معها، مطالبة بضرورة انهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي العربية المحتلة، مؤكدة أن القدس عاصمة فلسطين الأبدية.

وفي شان آخر، تحدثت التلاوي عن إطلاق المنظمة قاعدة بيانات "المرأة العربية في الحياة السياسية"، وذلك بهدف رصد ما حققته المرأة العربية من تطور ملحوظ في الآونة الأخيرة على صعيد المشاركة السياسية.

وقالت: إن عام 2017 شهد صعودا ملموسا في نسبة مشاركة المرأة في المجالس النيابية، بحيث تجاوزت هذه النسبة 30% في كل من تونس والسودان، وسجلت نحو 25 % في كل من الجزائر والعراق وموريتانيا.

وأضافت أن مشاركة المرأة في الحكومات شهدت تميزا في عدة دول عربية، فتقلدت المرأة في كل من تونس ومصر 6 حقائب وزارية، ووصل العدد إلى 8 حقائب وزارية للمرأة في كل من موريتانيا والإمارات، لافتة إلى أن المنظمة ترصد نسب مشاركة المرأة في كل دولة من الدول العربية في البرلمان منذ دخولها فيه وحتى الآن، ونسب تقلد المرأة منصب الوزيرة في الحكومات العربية منذ عام 2005.

أخبار ذات صلة

بلدية الاحتلال تنوي جني طرائب اضافية على مؤسسات الكنيسة بالقدس

بلدية الاحتلال تنوي جني طرائب اضافية على مؤسسات الكنيسة بالقدس

اصابات في مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال بمحافظات الوطن

اصابات في مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال بمحافظات الوطن

فيديو..ماذا قال أهالي ضحايا انفجارغزة لدنيا الوطن

فيديو..ماذا قال أهالي ضحايا انفجارغزة لدنيا الوطن

الاحتلال يفرض ضرائب على عقارات كنسية وأممية في القدس

الاحتلال يفرض ضرائب على عقارات كنسية وأممية في القدس

امال حمد إبعاد الطفلة جريمة اخلاقية وسابقة تاريخية خطيرة

امال حمد إبعاد الطفلة جريمة اخلاقية وسابقة تاريخية خطيرة

الأحمد يلتقي رئيسة لجنة فلسطين في البرلمان البلجيكي

الأحمد يلتقي رئيسة لجنة فلسطين في البرلمان البلجيكي

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

الاحتلال يفرض ضرائب على عقارات كنسية وأممية في القدس

الاحتلال يفرض ضرائب على عقارات كنسية وأممية في القدس

الاحتلال يعتقل سبعة مواطنين في الضفة

الاحتلال يعتقل سبعة مواطنين في الضفة

امال حمد إبعاد الطفلة جريمة اخلاقية وسابقة تاريخية خطيرة

امال حمد إبعاد الطفلة جريمة اخلاقية وسابقة تاريخية خطيرة

الأحمد يلتقي رئيسة لجنة فلسطين في البرلمان البلجيكي

الأحمد يلتقي رئيسة لجنة فلسطين في البرلمان البلجيكي

عربي

اكتشاف حقل غاز ضخم جداً في مصر

اكتشاف حقل غاز ضخم جداً في مصر

سفير أردني في العراق لأول مرة منذ 2014

سفير أردني في العراق لأول مرة منذ 2014

بيان غريب من &#34;المملكة القابضة بعد إطلاق سراح الوليد بن طلال

بيان غريب من "المملكة القابضة بعد إطلاق سراح الوليد بن طلال

الأردن تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع كوريا الشمالية

الأردن تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع كوريا الشمالية

منوعات

شاروخان يتحدث عن سوء السلوك الجنسي في بوليوود

شاروخان يتحدث عن سوء السلوك الجنسي في بوليوود

من هو حبيب قلب عاصي الحلاني؟

من هو حبيب قلب عاصي الحلاني؟

فيديو:نجوى كرم في 17 إطلالة أثارت الجدل خلال السنوات الماضية

فيديو:نجوى كرم في 17 إطلالة أثارت الجدل خلال السنوات الماضية

&#34;تيم حسن&#34; يرفع النقاب عن &#34;الهيبة 2&#34; ونيكول سابا ترد

"تيم حسن" يرفع النقاب عن "الهيبة 2" ونيكول سابا ترد