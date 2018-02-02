وفد من منظمة المرأة العربية يزور القدس الشهر الجاري

أعلنت المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية السفيرة مرفت تلاوي عن أن زيارة المنظمة للقدس ستكون في النصف الثاني من الشهر الجاري، وتستمر لمدة يومين.





وقالت في تصريحات صحفية مساء أمس، إن الزيارة هذه تهدف إلى التضامن مع عروبة القدس ومساندة الشعب الفلسطيني، خاصة المرأة الفلسطينية لتقديم كل الدعم لها في هذه المرحلة الحرجة وتأكيداً بأن القدس عاصمة فلسطين الأبدية.





وقالت تلاوي في حديث للصحفيين، بمناسبة يوم المرأة العربية الذي يوافق الأول من شهر شباط/ فبراير من كل عام: إن المنظمة ستعقد ندوة بالتنسيق مع الجانب الفلسطيني في مدينة رام الله تتناول وضع المرأة الفلسطينية تحت الاحتلال والمعاناة التي تتعرض لها من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي.





وأضافت أن منظمة المرأة العربية من أولى المنظمات العربية التي استجابت إلى نداء الرئيس محمود عباس بزيارة القدس وعدم مقاطعة أهل القدس، حيث أعلن رئيس دولة فلسطين أن زيارة القدس ليست زيارة إسرائيل ولا تطبيعا معها، مطالبة بضرورة انهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي العربية المحتلة، مؤكدة أن القدس عاصمة فلسطين الأبدية.





وفي شان آخر، تحدثت التلاوي عن إطلاق المنظمة قاعدة بيانات "المرأة العربية في الحياة السياسية"، وذلك بهدف رصد ما حققته المرأة العربية من تطور ملحوظ في الآونة الأخيرة على صعيد المشاركة السياسية.





وقالت: إن عام 2017 شهد صعودا ملموسا في نسبة مشاركة المرأة في المجالس النيابية، بحيث تجاوزت هذه النسبة 30% في كل من تونس والسودان، وسجلت نحو 25 % في كل من الجزائر والعراق وموريتانيا.





وأضافت أن مشاركة المرأة في الحكومات شهدت تميزا في عدة دول عربية، فتقلدت المرأة في كل من تونس ومصر 6 حقائب وزارية، ووصل العدد إلى 8 حقائب وزارية للمرأة في كل من موريتانيا والإمارات، لافتة إلى أن المنظمة ترصد نسب مشاركة المرأة في كل دولة من الدول العربية في البرلمان منذ دخولها فيه وحتى الآن، ونسب تقلد المرأة منصب الوزيرة في الحكومات العربية منذ عام 2005.

رام الله - دنيا الوطن