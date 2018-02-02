الرئيس عباس يلقي كلمة مهمة أمام مجلس الأمن الشهر الجاري

رام الله - دنيا الوطن

قال مندوب الكويت في الأمم المتحدة، الذي تتولى بلاده الرئاسة الشهرية لمجلس الأمن، إن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، سيلقي في 20 شباط/فبراير الجاري كلمة أمام مجلس الأمن الدولي.



وقال السفير منصور العتيبي إن زيارة الرئيس الفلسطيني "مهمة"، وإن عباس "سيلقي كلمة أمام مجلس الأمن"، مشيرا إلى أن الكويت بصفتها الرئيسة الدورية للمجلس خلال شهر شباط/فبراير أخذت المبادرة لتوجيه هذه الدعوة "وما من أحد اعترض على حضوره".



يذكر أنه في 25 كانون الثاني/يناير شنت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، هجوما عنيفا على عباس على منصة مجلس الأمن معتبرة ان الرئيس الفلسطيني لا يتحلى بالشجاعة اللازمة لإبرام اتفاق سلام مع إسرائيل.