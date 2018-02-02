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الدولار يواصل ارتفاعه بشكل خفيف أمام الشيكل
2018-02-02
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رام الله - دنيا الوطن
جاءت اسعار العملات اليوم الجمعة على النحو التالي:
الدولار الأمريكي :3.42 شيكل
الدينار الاردني :4.83 شيكل
اليورو الاوروبي :4.28 شيكل
الجنيه المصري:0.19 شيكل
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