الدولار يواصل ارتفاعه بشكل خفيف أمام الشيكل

رام الله - دنيا الوطن

جاءت اسعار العملات اليوم الجمعة على النحو التالي:



الدولار الأمريكي :3.42 شيكل

الدينار الاردني :4.83 شيكل

اليورو الاوروبي :4.28 شيكل

الجنيه المصري:0.19 شيكل