فيديو: قصف إسرائيلي لنقطة رصد شمال قطاع غزة

فيديو: قصف إسرائيلي لنقطة رصد شمال قطاع غزة
صورة أرشيفية
خاص دنيا الوطن
أقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، على قصف أحد الأهداف الفلسطينية شمال قطاع غزة، بزعم رده على إطلاق صاروخ من القطاع.

واستهدفت طائرة استطلاع إسرائيلية بصاروخين، نقطة رصد للمقاومة قرب شمالي قطاع غزة، بفارق نصف ساعة بين الصاروخين.

وفي ذات السياق، قال موقع 0404 العبري، إن قوات الاحتلال هاجمت قطاع غزة، بزعم ردها على سقوط صاروخ في مدينة عسقلان شمال القطاع.

بدورها، زعمت القناة العبرية السابعة، أن سلاح الجو الإسرائيلي هاجم هدفاً لحركة حماس رداً على إطلاق صاروخ الليلة من غزة.

فيديو: من مكان القصف شمال قطاع غزة
 

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