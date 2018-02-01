بعد خفض المساعدات الأمريكية.. (أونروا) تبحث عن مصادر تمويل جديدة

بعد خفض المساعدات الأمريكية.. (أونروا) تبحث عن مصادر تمويل جديدة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
طلبت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، الدول العربية تقديم تمويل بعد أن خفضت إدارة ترامب عشرات الملايين من الدولارات من أموال المعونة.

وكشف المدير العام لـ (أونروا)، بيير كرينبول، عن اجتماع أممي "طارئ" لمناقشة الأوضاع المالية للمنظمة في جنيف الشهر الجاري، دون تحديد يوم بعينه، وفق ما أورد موقع (عرب 48).

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الخميس، في القاهرة وزير الخارجية المصري، سامح شكري، وفق بيان للخارجية المصرية.

وقال كريبنول، في اجتماع لوزراء خارجية جامعة الدول العربية، اليوم الخميس، في العاصمة المصرية القاهرة، إن الخفض الأميركي "هو أسوأ أزمة" في تاريخ الوكالة.

وأكد كريبنول، الذي يزور مصر بزيارة غير محددة المدة، "تدهور" الوضع المالي للمنظمة على ضوء تخفيض المساهمات المالية.

ولفت إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، سيدعو إلى عقد اجتماع "طارئ" لمناقشة الوضع الحالي المتأزم للوكالة خلال الشهر الجاري في جنيف، دون تفاصيل عن الاجتماع.

وأوضح أن الوكالة بصدد البحث عن بدائل تمويلية أخرى لسد الفجوة التمويلية التي تواجهها، لم يحددها البيان.

وبلغت ميزانية "أونروا"، التي تقدم خدمات لنحو ستة ملايين لاجئ فلسطيني، أكثر من مليار دولار في العام الماضي، وكانت الولايات المتحدة هي أكبر ممول لها، حيث تدفع ثلث الميزانية الكلية.

وفي 23 كانون الثاني/ يناير الماضي، أبلغت واشنطن "أونروا"، بحجب 65 مليون دولار من المساعدات الأميركية للعام الجاري، مع الإبقاء على مساعدات بقيمة 60 مليونًا، بدعوى الحاجة إلى النظر في أسلوب عمل وتمويل الوكالة الأممية.

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