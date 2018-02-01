تفاصيل جديدة حول مصرع 7 مواطنين بانفجار اسطوانة غاز بغزة

تفاصيل جديدة حول مصرع 7 مواطنين بانفجار اسطوانة غاز بغزة
جانب من الحادثة
خاص دنيا الوطن
كشف الناطق باسم الشرطة الفلسطينية في غزة، المقدم أيمن البطنيجي، تفاصيل جديدة عن الحادثة التي أدت إلى مصرع سبعة مواطنين بانفجار اسطوانة غاز، عصر اليوم الخميس في مدينة غزة.

وقال البطنيجي، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إن المنزل الذي وقعت به الحادثة يعود للمواطن "س. ع" بحي الصبرة، حيث نشب شجار مع نجله أحمد، والذي يعاني من اضطرابات نفسية، لافتاً إلى أن الانفجار وقع بسبب تسرب غاز مع وصول مصدر حرارة للغاز، الأمر الذي أدى للانفجار داخل المنزل وتهدمه بشكل جزئي.

وأوضح البطنيجي، أن الحادث نتج عنه وفاة شقيق أحمد وابن شقيقه، وعدد من المواطنين، إضافة إلى إصابة أحمد، منوهاً إلى أنه يجري علاجه واستكمال التحقيق معه للوقوف على ملابسات الحادث.

فيديو: مصرع سبعة مواطنين بانفجار اسطوانة غاز بغزة
 

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