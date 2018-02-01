الأردن يقرر قطع علاقاته الدبلوماسية مع كوريا الشمالية

رام الله - دنيا الوطن

قرر الأردن، اليوم الخميس، قطع علاقاته الدبلوماسية مع كوريا الشمالية، وفق ما أورد موقع صحيفة (الغد) الأردنية.



وقال مصدر حكومي، إن قطع العلاقات الدبلوماسية مع كوريا الشمالية، وهي ليست علاقات قوية بالأساس، جاء بما يتماشى مع سياسة حلفاء الأردن في هذا الشأن".



وأوضحت الصحيفة، أن القرار جاء بموافقة كل من ملك الأردن عبد الله الثاني، ومجلس الوزراء، وذلك بحسب الجريدة الرسمية لرئاسة الوزراء.



وتم إنهاء اعتماد السفير الأردني لدى كوريا الشمالية والمقيم فعلياً في بكين، وسفير كوريا الشمالية المعتمد لدى المملكة، والمقيم في العاصمة السورية دمشق.



وكانت الولايات المتحدة، دعت بعد تجارب صاروخية قامت بها بيونغ يانغ قبل أكثر من شهرين كل الدول إلى قطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع كوريا الشمالية.