زملط: اللقاءات الفلسطينية الأمريكية لن تكون التفافاً على موقف القيادة

رام الله - دنيا الوطن

أكد رئيس مفوضية منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، حسام زملط، أن الدبلوماسيةَ الفلسطينية، ستَسمرُ في الاشتباك مع الولايات المتحدة الأمريكية، نافيًا أنْ تكون اللقاءاتُ الفلسطينية الأمريكية التفافًا على مَوقف القيادة الفلسطينية من واشنطن.



وقال زملط، في لقاء تلفزيوني، الخميس: "نحن دبلوماسيون هنا، وظيفتنا الاشتباك مع الشعب الأمريكي وتغيير الرأي، وليس لنا أي علاقة بهذا المسار، والشعب والقيادة الفلسطينية داعمة تمامًا لمعركة تغيير الرأي، وهذا ما يُزعج الاحتلال الإسرائيلي، وهذا السبب الأساسي الذي جَعل من بنيامين نتنياهو، مسعورًا للانقلاب على الولايات المتحدة الأمريكية من خلال الإعلان عن القدس، ومن خلال محاولات إغلاق مَكتب منظمة التحرير في واشنطن، والسبب الأساسي هو قطع الطريق على هذا التواتر والتغيير في الرأي العام الأمريكي".



وأضاف زملط: "هناك تغيير حقيقي في الرأي العام الأمريكي حتى بشأن إعلان دونالد ترامب، معظم الشعب الأمريكي ضد إعلان ترامب في القدس".



وشدد على أن واشنطن فقدت أهليتها في مسار التسوية كوسيط، مستدركاً: "ولكن علاقتنا الثنائية عبارة عن استثمار عمره عقود وسنوات، لذلك نحنُ نريد مُضاعفة جهدنا في هذه اللحظة من أجل الوصول إلى شرائح أكبر وأكبر من المجتمع الأمريكي، ولدينا ما نَقوله، ولدينا منطق، ولدينا خطاب، والشعب الأمريكي قادرٌ على أنْ يستمع إلى رواية العقل والمنطق، وليس إلى منطق القوة الذي يتحكم به، بنيامين نتنياهو".