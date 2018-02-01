اللواء الرجوب يستقبل سفير بولندا في فلسطين

وحضر اللقاء أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، الوزير عصام القدومي، ووكيل وزارة الإعلام، د. محمود خليفة، ورئيس اتحاد المبارزة، داوود متولي.وتمحور اللقاء حول الاتفاقية الموقعة بين المجلس الأعلى ووزارة الشباب البولندية، لمدة ثلاث سنوات، وتهدف إلى تطوير اللعبة من خلال إثراء قدرات وإمكانيات اللاعبين والمدربين والأندية والمنتخب الوطني.ورحب اللواء الرجوب بالسفيرة والوفد المرافق، وأبدى استعداد المجلس الأعلى لتوفير الدعم اللازم للمشروع ولعبة المبارزة، مشيراً إلى أهمية تطويرها من خلال صقل اللاعبين والمدربين، ونشر اللعبة في كافة محافظات الوطن.وأطلعت "ألكسندرا" اللواء الرجوب عن فحوى البرنامج، وكيفية تطوير اللاعبين والمدربين خلال الفترة الزمنية المتفق عليها.