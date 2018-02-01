الاعلام وبي وبي سي تختتمان دورة بعنوان "إدارة الإذاعات وتعزيز الربحية"

رام الله - دنيا الوطن

اختتمت وزارة الإعلام الفلسطينية بالتعاون مع هيئة الإذاعة البريطانية BBC اليوم الخميس ، دورة تدريبة بعنوان "إدارة الإذاعات وتعزيز الربحية"، حيث عقدت الدورة على مدار ثلاثة ايام في مدينة رام الله، أدار الدورة السيد باسكال جريرسون والذي يعتبر أحد أهم الخبراء والمستشارين في الدعاية الإذاعية.



حيث شارك بالدروة التدريبية ١٥ زميلا صحفيا يمثلون معظم المحطات الاذاعية الفلسطينية، وقام الدكتور محمود خليفة وكيل وزارة الإعلام بتوزيع الشهادات على المتدربين مؤكدا على أهمية هذه الدورة لما لها من أثر كبير في تطوير عمل الإذاعات الفلسطينية وتعزيز زيادة أرباحها، مشيدا بالدور الهام الذي تقوم به وسائل الإعلام المحلية بنقل الحقيقة ومؤكدا على مدى المهنية التي تشهدها مؤسساتنا الإعلامية المحلية (المسموعة والمرئية والمكتوبة ).



وقال خليفة إن وزارة الاعلام تسعى دائما لتقديم الدعم للمؤسسات الإعلامية الفلسطينية في ظل حملة التحريض التي يشنها الاحتلال الاسرائيلي ضدها. وأكد خليفة على أهمية استمرار هذا التعاون بين وزارة الإعلام و BBC لما لهذا التعاون من أثر إيجابي على الإعلام المحلي بعقد المزيد من الدورات وورش العمل.



بدوره أكد سيمون كيندال مدير دائرة تطوير الاعمال لدى هيئة الإذاعة البريطانية على أهمية هذه الدورة وعلى حرص بي بي سي الدائم بالاهتمام بالشرق الأوسط لما لهذه المنطقة من أهمية بالغة في العالم، وأشاد بالدور الكبير الذي تقدمه وزارة الإعلام الفلسطينية لاستمرار هذه الشراكة الطويلة.



هذا وأكد ماهر عواودة مدير عام الإعلام الخارجي في وزارة الإعلام أن هدف الوزارة الدائم هو تنمية قدرات زملائنا الصحفيين ليواكبوا التطور الكبير الذي يشهده العالم ، مشيدا باللقاء الذي عقد سابقا بين وفد هيئة الإذاعة البريطانية الذي يزور فلسطين ووكيل وزارة الاعلام ، حيث نوقش فيه سبل تطوير التعاون المشترك لتعزيز وتطوير قدرات الإعلام الفلسطيني من خلال إتخاذ خطوات ملموسة تحقق الهدف المذكور ، وضرورة توسيع التعاون والدعم المقدم للإعلام الفلسطيني، مشدداً على ضرورة الاستفادة من الخبرات الإعلامية الفلسطينية ضمن النشاطات الدولية لهيئة الإذاعة البريطانية .



هذا واعرب الزملاء المتدربين على أهمية هذه الدورة وضرورة استمرارية عقد مثل هذه الاعمال وورش العمل التي تعود بالفائدة المطلقة على نظام عمل الإذاعات والمؤسسات الإعلامية المحلية، شاكرين وزارة الاعلام وبي بي سي على تعاونهم الدائم لتنمية قدرات الإعلاميين الفلسطينيين .