دغلس: هناك مخطط للاستيلاء على أراضي المواطنين وتحويل المستوطنات لتجمعات استيطانية

دغلس: هناك مخطط للاستيلاء على أراضي المواطنين وتحويل المستوطنات لتجمعات استيطانية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة: "إن هناك مخططا كبيرا للاستيلاء على اراضي المواطنين وتحويل المستوطنات لتجمعات استيطانية بشكل لم يسبق له مثيل يتمثل في هدم منازل المواطنين وعدم اعطاء أي تراخيص للبناء المناطق المصنفة جيم وتخصيص شوارع للمستوطنين فقط".

من جهة ثانية، حذر دغلس في حديث لاذاعة "صوت فلسطين" الرسمية ظهر اليوم الخميس  من الهجمات الشرسة المتكررة لقطعان المستوطنين على سيارات المواطنين في الشوارع الرئيسية مطالبا المواطنين باخذ الحيطة والحذر.

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