شعث: نسعى لتشكيل إطار من ثماني دول لرعاية عملية السلام

شعث: نسعى لتشكيل إطار من ثماني دول لرعاية عملية السلام
الدكتور نبيل شعث مستشار الرئيس للعلاقات الدولية والشؤون الخارجية
رام الله - دنيا الوطن
أكد الدكتور نبيل شعث مستشار الرئيس للعلاقات الخارجية والشؤون الدولية أن القيادة تسعى لقرارٍ من مجلس الأمن بتشكيل اطار دولي من ثماني دول يتولى عملية السلام تحت مظلة الأمم المتحدة ويستند للشرعيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، مشيرا إلى رغبة فلسطينية بأن تكون الصين واليابان وجنوب افريقيا والبرازيل اضافة لدول أوروبية جزءا رئيسا في هذا الاطار الدولي.

وأوضح شعث في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية ظهر اليوم الخميس، أن زيارته لليابان مبعوثا من السيد الرئيس تستند إلى ثلاثة أهداف، أولها أن تكون اليابان جزءا من اطار دولي لعملية السلام، وثانيها مطالبة اليابان بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، وثالثها هذه الأهداف بحث دور اليابان في دعم الأونروا ودعم الاقتصاد الفلسطيني.

وأشار إلى إنه سيلتقي غدا الجمعة، وزيري الخارجية ووزير التعاون اليابانييّن و18 عضوا في البرلمان لبحث ونقاش هذه الأهداف التي بُعث من أجلها لليابان، معربا عن تفاؤله بموقف طوكيو ازاء هذه القضايا.

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