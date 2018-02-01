مجدلاني: مطالبة هايلي بعدم التحيز ضد إسرائيل "وقاحة وجهل سياسييْن"

رام الله - دنيا الوطن

قال الدكتور أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية: "إن مطالبة المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن نيكي هايلي لمجلس حقوق الإنسان بعدم التحيز ضد إسرائيل تنم عن وقاحة وجهل سياسيين، وتعبر عن موقف إدارتها الداعم لإسرائيل".



واعتبر مجدلاني في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية ظهر اليوم الخميس، أن الإدارة الأمريكية تمارس تصعيداً خطيراً ضد القيادة ودولة فلسطين، وقد اختارت التحيز الكامل لإسرائيل، واصفاً حديث جيسون غرينبلات مبعوث ترمب لعملية السلام في مؤتمر المانحين حول أن الاستيطان لا يشكل عقبة امام عملية السلام بالنفاق السياسي.



وفيما يتعلق باجتماع اللجنة التنفيذية السبت المقبل، أكد مجدلاني أن الاجتماع مهم وعلى جدول أعماله وضع خطة وآلية لتطبيق قرارات المجلس المركزي، إضافة إلى استعراض اللقاءات التي أجراها الرئيس محمود عباس، لاسيما لقاءه الأخير مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل.