فيديو وصور: مصرع سبعة أشخاص وإصابة آخرين في انفجار داخل منزل بغزة

فيديو وصور: مصرع سبعة أشخاص وإصابة آخرين في انفجار داخل منزل بغزة
من مكان الانفجار
خاص دنيا الوطن
لقي سبعة أشخاص مصرعهم مساء اليوم، فيما أصيب عدد آخر في انفجار وقع داخل أحد المنازل في مدينة غزة.

بدوره، أوضح الدكتور أيمن السحباني، مدير الإسعاف والطوارئ في مستشفى الشفاء في تصريح خاص لـ  "دنيا الوطن"، أن سبع وفيات، وصلت إلى مستشفى الشفاء، وأكثر من 30 إصابة وصفت حالة معظمهم بالخطيرة، نتيجة الانفجار الذي وقع داخل منزل يعود لعائلة أبو عاصي في حي الصبرة بمدينة غزة.

بدورها، أوضحت الشرطة الفلسطينية في غزة، أن انفجاراً لأسطوانة غاز وقع مساء اليوم الخميس، في منزل آل أبو عاصي بحي الصبرة بمدينة غزة، لافتة إلى أنه جاء على خلفية شجار عائلي.

وأشارت الشرطة إلى أن قوة منها مع جهاز الدفاع المدني، وصلوا إلى المكان، وشروعوا باجلاء الإصابات، وتم فتح تحقيق في الحادث.

فيديو خاص: من داخل مستشفى الشفاء

 


فيديو: من مكان الانفجار

 


فيديو: اللحظات الاولى من الانفجار

 


فيديو: من مكان الانفجار
 


فيديو: الدمار الهائل الذي خلفه الانفجار داخل المنزل

 




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