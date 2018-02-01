القواسمي: متمسكون بالثوابت الوطنية ولن نخضع لأية ضغوط

القواسمي: متمسكون بالثوابت الوطنية ولن نخضع لأية ضغوط
رام الله - دنيا الوطن- ضحى رضوان
قال المتحدث باسم حركة (فتح) أسامة القواسمي: إن حركة فتح تؤكد أن الشعب الفلسطيني وقيادته الوطنية، لا يقبلون التهديد ولا الترهيب ولا الركوع، ولن يرفعوا الراية البيضاء لأحد، مؤكداً أن حق العودة حق مقدس، ولن يسقط بالتقادم.

وأضاف القواسمي في حديث لبرنامج (ملف اليوم) عبر تلفزيون فلسطين: "أن شعبنا الفلسطيني وقيادته الوطنية، متمسكون بحقوقهم الوطنية، وهي غير قابلة للتفاوض، ولن تخضع لأية ضغوط"، مؤكداً أن حق العودة (194) حق مقدس، ولن يسقط بالتقادم.

وفيما يتعلق بتصريحات ترامب حول نيته إعادة تعريف اللاجئ الفلسطيني، قال القواسمي:" أبناء اللاجئين هم لاجئون، وأخرجوا من ديارهم ظلماً وعدواناً من قبل إسرائيل، وضمن صمت دولي، وبالتالي لا ترامب ولا أي أحد يحق له إلغاء قرار (194) وإعادة تعريف اللاجئ بالطريقة التي تتساوق بها إسرئيل".

وأضاف القواسمي: "علينا ألا نُحبطَ، لأن إدارة ترامب ونتنياهو يريدون كسر إرادتنا، ورفع الراية البيضاء، وجرنا إلى طاولة المفاوضات والقدس واللاجئين خارج الطاولة، لكن حركة فتح لا يمكن أن تقبل بذلك، معتبراً التطرف الموجود الآن في الكونغرس الأميركي، قد يفوق التطرف في الكنيست الإسرائيلي".

وقال:" إن محاولة ابتزاز الولايات المتحدة الأميركية لـ (أونروا) بقطع المساعدات، لن تدفعنا للتنازل عن حقوقنا الوطنية الثابتة"، داعياً الأمتين العربية والإسلامية لالتفاف حول القدس، انطلاقاً من عنوان الكرامة الذي يجمعنا.

وأكد القواسمي على ضرورة مواجهة القرارات العنصرية عبر التمسك بالأرض، وبالإرادة القوية، وبالوعي الوطني، والالتفاف حول القيادة الفلسطينية التي تقود مشروعنا بصدق، وقال: "نحن أصحاب حق تاريخي وقانوني وطبيعي، وعلينا أن نذكر العالم بحقيقة أن هناك دولة فلسطينية معترف بها بالعالم، ولها الحق بالعيش.

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