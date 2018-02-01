الشرطة تضبط 12 طفلا يدخنون"الشيشه " بمقهى في رام الله

وقال المتحدث باسم الشرطه المقدم لؤي ارزيقات بإن غرفة العمليات في شرطة المحافظه تلقت بلاغا صباح اليوم يفيد بتسرب عدد من طلبة المدارس وتوجههم لمقهى في رام الله بهدف التدخين على "الشيشه ".



على الفور تم تحريك قوة من ادارة شرطة السياحه والاثار ومركز شرطة المدينة للمكان . وعند وصول القوه قامت بضبط 12 طفلا وهم يتناولون الشيشه ( الاراجيل ) داخل المقهى.



واضاف ارزيقات بإنه تم القاء القبض على صاحب المقهى وتوقيفه فيما تم احالة الاطفال لجهات الإختصاص لاتخاذ الاجراءات وفقا للاصول.



وناشد ارزيقات اولياء الامور بضرورة متابعة ابنائهم والتاكد من وصولهم للمدارس ومنعهم من التدخين فيما حذر اصحاب المقاهي من استقبال الاطفال ما دون سن 18 عام خوفا من تعرضهم للمسائله القانونية.





رام الله - دنيا الوطنضبطت الشرطة صباح اليوم الخميس 12 طفلا يدخنون الشيشه ( الاراجيل ) داخل مقهى في مدينة رام الله وقبضت على صاحبه.