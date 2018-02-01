الوزير طبيلة يقرر منح تصاريح قيادة مركبات بلوحات تمييز صفراء

قرر وزير النقل والمواصلات المهندس سميح طبيلة، وبناءً على الصلاحيات المخولة له قانوناً، واستناداً لأحكام القانون الأساسي، وأحكام قانون المرور النافذ وتعديلاته، السماح بمنح تصاريح قيادة مركبات تحمل لوحات تمييز صفراء (للزوج أو الزوجة فقط) مالك المركبة أو للمؤسسات الأجنبية والوطنية ذات الحاجة والعاملة في الأراضي التي تخضع للسيطرة الفلسطينية، وفقاً للعديد من الشروط والمحددات الواجبة.

وأوضح الوزير طبيلة، بأن هذا القرار جاء في إطار سعي الوزارة الحثيث للتخفيف من الأعباء عن أهلنا الفلسطينيين المقيمين في القدس والداخل، خلال تنقلهم من أماكن عملهم وسكناهم.

وأضاف الوزير بأن قرار منح التصاريح بالخصوص يخضع لعدة شروط ومحددات تهدف الوزارة من خلالها إلى منع حدوث أية انعكاسات سلبية تضر بالمواطنين وأمنهم، وبما تسهم في تنظيم حركة سير هذه المركبات داخل الأراضي التي تخضع للسيطرة الفلسطينية، وبما يحقق الاستفادة المرجوة، وبلوغ الغاية المنشودة في خدمة أهلنا وذوينا المقيمين بالقدس والداخل الفلسطيني والتسهيل عليهم.

وإستعرضت الوزارة في هذا السياق، أبرز الشروط لمنح التصاريح ومنها: أن تكون المركبة خصوصية ورخصتها سارية المفعول، وتكون صالحة للسير على الطرق، وأن تكون المركبة مؤمنة لدى إحدى الشركات الفلسطينية المعتمدة لتغطية الأضرار المادية والجسدية في الأراضي التي تخضع للسيطرة الفلسطينية، بالإضافة إلى حاجة المؤسسات وطبيعة عملها، بوجود مركبة تحمل لوحة تمييز صفراء، وأيضا صلاحية الوزارة في إلغاء التصريح أو عدم تجديده في حال إخلال حامل التصريح بالقانون أو بمتطلبات السلامة المرورية، بالإضافة لشروط أخرى تضمنها القرار .