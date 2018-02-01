الوطنية موبايل تطلق حملة "الضريبة علينا" لمشتركي الفاتورة في قطاع غزة

الوطنية موبايل تطلق حملة "الضريبة علينا" لمشتركي الفاتورة في قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
قالت شركة (الوطنية موبايل): إنه تفهماً للأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها قطاع غزة، فإنها قررت إطلاق حملة "الضريبة علينا" لمشتركي الفاتورة من الشركات والأفراد في قطاع غزة.

وأكدت الشركة، "لأننا جزء من هذا النسيج الفلسطيني، وما يقع عليه هو واقع علينا أيضاً، أطلقنا في الوطنية موبايل حملة (الضريبة علينا) لمشتركي الفاتورة من الشركات والأفراد في قطاع غزة، التي من شأنها تخفيف الأعباء المالية الكبيرة عن المواطنين في قطاع غزة الحبيب ولو بشكل بسيط".

وجاءت الحملة وفق الشركة، مراعاة منها للحالة الاقتصادية في ظل الحصار المستمر منذ ما يزيد عن عشر سنوات.

وأضافت: (الوطنية موبايل) شركة فلسطينية فخورة بانتمائها للمجتمع الفلسطيني، الذي تعمل به، وتأتي هذه الحملة كواجب علينا ضمن مسؤوليتنا المجتمعية، كوننا جزء أصيل من القطاع الخاص المتفهم للأوضاع الاستثنائية التي تمر بها غزة.

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